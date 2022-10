Botafogo vence o São Paulo com gol aos 44 do segundo tempo

A tarde deste domingo (9) foi marcada pela vitória do Botafogo por 1 a 0 contra o São Paulo. Sob forte chuva, o Tricolor encontrou o Glorioso no estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de pênalti, convertido por Tiquinho, a equipe carioca avança na tabela do Brasileirão, com 43 pontos e agora na 8ª colocação.



Gramado encharcado…

A partida começou com o Morumbi em situação de dilúvio. Com muita chuva, as condições no estádio se complicaram. Mesmo com as poças e jogadores escorregando, os primeiros momentos do confronto pertenceram ao São Paulo.

O Tricolor dominava a partida, pressionando mais o Botafogo. Mesmo assim, praticamente nenhuma chance mais perigosa foi criada. Calleri, com uma boa jogada, arriscou algo de dentro da área, mas recebeu uma entrada de Cuesta e a bola foi parar no escanteio.

Primeiro tempo termina com somente duas finalizações

A primeira etapa da partida nada prometeu. Mesmo com a pressão inicial do São Paulo, a equipe pouco criou. Todas as tentativas paravam na zaga adversária – com destaques para as defesas E rebatidas de Cuesta e Adryelson. Já do lado do Botafogo, também sem perigo algum oferecido.

A primeira finalização do primeiro tempo pertenceu ao Glorioso. Aos 17 minutos de jogo, Lucas Fernandes recebeu a bola dentro da área, mas foi mal na finalização. O São Paulo, por sua vez, reagiu nos minutos finais. Rodrigo Nestor tentou de longe, sem sucesso.

Segundo tempo volta com tentativa de reação dos dois lados

Se o primeiro tempo foi sonolento do início ao fim, a segunda etapa começou diferente. Logo nos primeiros minutos, o Botafogo criou uma das chances mais perigosas da partida. Tiquinho finalizou após uma cobrança de escanteio, mas não conseguiu balançar as redes.

O São Paulo não deixou barato e tentou uma reação de fora da área. Aos 10´, Pablo Maia pegou o rebote e mandou direto para o gol. Gatito mandou para o escanteio. Calleri também arriscou. O camisa 9 conseguiu uma ótima finalização aos 13 minutos, mas Kanu mandou para o escanteio.

Clima esquenta, jogador expulso e pênalti marcado

Se nada emocionante aconteceu durante praticamente toda a partida, os minutos finais reverteram essa situação. Léo puxou Tchê Tchê pela camisa e a arbitragem de vídeo foi acionada para analisar um possível pênalti.

Com reação negativa dos jogadores do São Paulo, o zagueiro do Tricolor recebeu o cartão vermelho sendo expulso da partida. Com a penalidade confirmada por Jean Pierre Gonçalves Lima, Tiquinho ficou responsável pela cobrança, converteu com sucesso e deu o gol da vitória para o Botafogo.

O confronto terminou em vitória para o Botafogo por 1 a 0.

E agora?

Na bronca com a torcida, o São Paulo saiu com a derrota em casa após primeiro jogo no Morumbi após o fracasso na Copa Sul-Americana. No próximo sábado (15), um novo desafio o aguarda. A equipe de Rogério Ceni encontra o Palmeiras no Allianz Parque. O Tricolor segue com 40 pontos e agora na 11ª colocação – cada vez mais longe do sonho da classificação na Copa Libertadores.

Já o Botafogo finalmente chegou ao G8. Agora com 43 pontos, ocupa a 8ª colocação. O Glorioso encontra o Internacional no domingo (16), no estádio Nilton Santos.

*Com informações do Lance

