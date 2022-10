Pai de Arturo Vidal, jogador do Flamengo, morre no Chile

Mesmo com a notícia, Vidal decidiu seguir com a equipe do Flamengo para o jogo contra o Corinthians

Erasmo Vidal, pai do meio-campista chileno Arturo Vidal, do Flamengo, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (11), em Santiago, capital do Chile.

O pai do atleta tinha 61 anos. Ainda não há informações da causa da morte.

Erasmo estava nas dependências do Clube Hípico da cidade, o qual frequentava diariamente. De acordo com o local, ele foi encontrado por seguranças passando mal e recebeu os primeiros socorros dos enfermeiros. Ele chegou ainda a ser atendido pelos paramédicos e o SAMU foi chamado, mas não resistiu.

Vidal ficou ciente da notícia após o treino do Flamengo, no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira, mas tomou a decisão de seguir com o planejamento e embarcar com a delegação para São Paulo, para o confronto com o Corinthians, na noite desta quarta-feira.

*Lance

Edição Web: Bruna Oliveira

