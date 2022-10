Manaus FC anuncia meio-campista Gharib para 2023

O meia nascido no Mato Grosso, fez base no Mixto-MT, subindo para o profissional e passando também pelo União Rondonópolis-MT e Poconé-MT

Manaus (AM)- O Gavião Real inicia a semana com a contratação de mais um meio-campista para o elenco de 2023.

João Vitor Gharib, 23 anos, vem do Itapirense-SP, por onde disputou 7 jogos, foi vice-campeão do Paulista Segunda Divisão e conquistou o acesso para o Paulista A3.

Ainda na temporada de 2022, Gharib jogou 14 partidas do Brasileiro Série D pelo Santo André-SP e chegou à semifinal do Campeonato Mato-Grossense com o Dom Bosco-MT, tendo participado de 12 confrontos e marcado um gol.

O meia nascido no Mato Grosso, fez base no Mixto-MT, subindo para o profissional e passando também pelo União Rondonópolis-MT e Poconé-MT. Agora, assim como o primeiro atleta anunciado Kadu, debutará no futebol amazonense e nortista.

“A expectativa tá sendo muito grande em vestir essa camisa. Time da cidade e com uma torcida maravilhosa. Quero dar muita alegria ao torcedor e fazer um bom trabalho dentro e fora de campo. Acredito que vai ser uma experiência muito boa, apesar de ser a primeira vez que vou jogar no estado do Amazonas. Já vi pelos vídeos que o povo é muito acolhedor e isso vai me ajudar a ficar mais tranquilo para fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol”, comentou Gharib sobre a vinda ao Manaus FC.

O gerente de futebol do Gavião, Fausto Momente, ressaltou características do jogador e acrescentou que essa vinda dele ao Esmeraldino é uma boa oportunidade para dar sequência e ter um bom desempenho.

“Gharib é um meia canhoto, de bastante qualidade técnica. Foi um dos destaques desta Série D, pelo Santo André-SP. Tem um estilo de jogo vistoso que agrada o torcedor. Com 23 anos está buscando as oportunidades dele. Acho que aqui no Manaus ele tem tudo pra mostrar seu talento”.

Com o anúncio de mais um atleta, o elenco atual do #Manaus2023 é composto por:

Goleiros: Pedro e Reynaldo

Zagueiros: Jefferson e Gutierrez

Meio-campistas: Paranhos, Gilson Alves, Kadu e Gharib

Laterais: Renan Luís e Cordeiro

Atacantes: Michel e Silvano

