Jovem é executado a tiros em quitinete no bairro Riacho Doce

Manaus (AM) – Valdemir Cardoso dos Anjos, de 24 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (11), na rua Solano Sério, na comunidade Riacho Doce, na Zona Norte de Manaus. O crime chocou moradores da área.

Segundo informações de testemunhas repassadas aos policiais militares do Comando de Policiamento de Área da Zona Norte, Valdemir havia acabado de sair do apartamento onde morava e estava no corredor da estância quando foi surpreendido por um “pistoleiro” armado.

O jovem ainda tentou correr e entrou na quitinete do vizinho que estava jantando. Ele foi executado a tiros pelo criminoso que após o crime fugiu sem ser identificado.

O local do crime ficou marcado por sangue e Valdemir não resistiu aos ferimentos. O óbito dele foi constatado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para atuação dos demais órgãos competentes. A perícia deve apontar o quantitativo de disparos que o jovem foi atingido.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Testemunhas devem ser ouvidas para auxiliar na elucidação do crime.

O corpo de Valdemir será removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

