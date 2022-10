Mulher é arrastada por carro de aplicativo em Manaus; veja vídeo

Manaus (AM) – Uma mulher, ainda não identificada, aparece em um vídeo que circula pelas redes sociais nesta quarta-feira (12) sendo arrastada por um carro de transporte por aplicativo no bairro Planalto, na Zona Oeste de Manaus.

O veículo, do modelo Prisma, foi solicitado pela vítima que, segundo informações, faria uma visita para a neta. Pelas imagens, é possível ver a mulher se segurando nas portas do carro e sendo arrastada, praticamente, de joelhos.

Em uma das imagens gravadas por populares, a mulher aparece visivelmente abalada, com as calças rasgadas na parte do joelho e com alguns ferimentos nos pés.

“Essa mulher é louca. Ela veio me arrastando desde lá de baixo até aqui. Foi uma doida aí que a gente chamou”, disse.

O carro foi parado pela própria população que presenciou a cena na localidade. Até o momento não se sabe a motivação do ocorrido. A identidade da motorista não foi divulgada. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Veja o vídeo

