Jojo Todynho sofre acidente após confusão com término de casamento￼

O final de semana foi uma verdadeira montanha-russa com altos e baixos para Jojo Todynho. Em menos de 24 horas, a funkeira viu o casamento acabar, foi alvo de diversas críticas, reconciliou o relacionamento com Lucas e se envolveu em um acidente.

Após “resolver a vida”, Jojo revelou que tinha batido o carro nervosa com tudo que estava acontecendo em sua vida, mesmo que em vídeo tenha demonstrado tranquilidade com a decisão do marido.

“Você amassou o seu carro?”, pergunta uma mulher para Jojo.

“Fui eu. Encostei em um poste. Estava nervosa. Ontem!”, disse a artista.

A cantora estava no shopping com a sobrinha quando descobriu que estava solteira.

Em 2021, a campeã de ‘A Fazenda’, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista estava na carona do carro da amiga, a nutricionista Renata Branco, quando o veículo foi atingido por outro.

A cantora não precisou de atendimento médico.

Sem ponto final

O casamento de Jojo Todynho segue firme e forte. Após toda confusão criada na web, o marido da artista afirmou que tomou uma decisão precipitada.

“Passando aqui para falar para vocês que está tudo bem entre eu e a Jojo. A gente já conversou, está tudo certo. Queria pedir desculpas a ela publicamente, me retratar. Eu gostaria de pedir desculpas pela atitude imediatista, atitude sem pensar que tive ontem. Vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente”.

Jojo também desmentiu que tudo não se passou de uma jogada de marketing e afirmou que não termina casamento. Para a cantora, a história só termina quando um dos dois morrer.

“Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois”, decretou.

*Com informações da assessoria

