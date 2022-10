Passageiros são esfaqueados por assaltantes no 640 em Manaus

Manaus (AM) – Mais uma vez, usuários do transporte coletivo foram alvos de assaltantes armados e violentos na capital. Desta vez, o crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 16h, em um ônibus da linha 640, no momento em que o veículo trafegava na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, quatro criminosos entraram no ônibus se passando por passageiros e em seguida anunciaram o assalto. Eles estavam com arma de fogo e facas e subtrairam pertences de passageiros.

“Eles foram extremamente violentos ameaçando as pessoas com as facas. Um verdadeiro terror psicológico. Todos os dias a gente sai de casa e não sabemos se vamos voltar. Precisamos que as autoridade façam algo, pois os roubos são no mesmo trecho e geralmente cometidos pelas mesmas pessoas” , relatou uma passageira que preferiu não se identificar.

O motorista do coletivo informou que somente nesta última semana já é o terceiro assalto que ele presencia durante o trabalho. Desta vez, três pessoas foram feridas.

“Isso infelizmente é recorrente. Os passageiros são ameaçados, esfaqueados e não podemos fazer nada. Só vai parar quando acontecer uma fatalidade e alguém perder a vida” , lamentou o motorista.

O caso foi formalizado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e os passageiros estiveram no local revoltados com a ação criminosa. As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais:

Em velório, familiares e amigos prestam últimas homenagens a ‘Chiquinho do Coroado’

Vídeo: Jovem é executado e dois são baleados em bar no Jorge Teixeira

Amarrado em saco plástico, corpo de homem é encontrado em lixeira na zona Norte de Manaus