Em velório, familiares e amigos prestam últimas homenagens a ‘Chiquinho do Coroado’

Manaus (AM) – Familiares e amigos de Francisco Ribeiro, servidor público e conhecido como ‘Chiquinho do Coroado’, se reuniram em uma última homenagem à vítima, durante o velório que ocorreu nesta segunda-feira (17), no CDCC, localizado na rua Ouro Preto, bairro Coroado, Zona Leste da capital.

O corpo chegou ao local por volta das 23h50 deste domingo (16), onde desde os primeiros momentos, além dos familiares e amigos, atraiu diversos moradores e admiradores para o último adeus. Chiquinho era muito conhecido e querido não somente onde era ex-líder comunitário, mas em outros bairros da capital.

Assassino confesso de Chiquinho, Lander Júnior foi morto durante uma intervenção militar. Após receberem a informação, familiares falaram que “apesar da dor de perder um ente querido, há também o alívio em saber que à justiça de Deus foi feita”.

“Apesar da perda do nosso parente, meu tio, a gente está mais aliviado. Se não fosse ele, o Lander, poderia ter sido outra pessoa. A justiça foi feita, a gente não deseja isso, a gente não deseja a morte de ninguém, mas ele procurou isso, ele trocou tiro com a polícia. Hoje estamos mais aliviados, porém isso não vai trazer meu tio de volta. Vão ficar só as lembranças de um homem carismático, querido por toda a sociedade”, desabafou Robert, sobrinho da vítima.

Velório aconteceu na manhã desta segunda-feira (17). Foto: Luana Lima

Relembre o caso

Francisco Ribeiro Reis, de 50 anos, conhecido como ‘Chiquinho do Coroado’, foi brutalmente assassinado com 18 tesouradas pelo próprio companheiro, identificado como Lander de Souza Diniz Júnior, de 18 anos. O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã de domingo (16), na residência da vítima, localizada na avenida Cristo Rei, bairro Coroado.

O caso ganhou repercussão imediata após uma transmissão ao vivo, realizada pelo autor do crime antes do assassinato, viralizar nas redes sociais. Nas imagens, Lander estava alterado, dizendo que iria “fazer o mal para alguém que não tinha culpa”.

Horas após a gravação, familiares da vítima o encontram agonizando em uma poça de sangue dentro de sua residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida.

O sequestro

A crueldade de Lander Júnior não parou após assassinar a tesouradas o companheiro. Na tentativa de fugir, o homem foi até a casa da ex-mulher, onde sequestrou ela e o filho de 1 ano. As informações foram repassadas durante uma transmissão ao vivo, nas redes sociais, pela própria mãe da ex-mulher de Lander.

Nas imagens divulgadas, a mulher pede ajuda das pessoas e autoridades para encontrarem sua filha e seu neto, que haviam sido colocados forçadamente em um carro pelo homicida. Segundo a mãe, a filha não tinha conhecimento sobre o crime praticado pelo ex-companheiro. A mulher temia pela vida da filha e do neto.

“Os vizinhos vieram me chamar falando que o Júnior colocou minha filha as forças dentro do carro, junto com meu neto. Me ajudem, pelo amor de Deus. Minha filha estava sem celular, ela não sabe o que ele fez. Do jeito que ele está, ele pode matar minha e filha e meu neto. Eu imploro, por favor, me ajudem a achar eles”, desabafou a mulher.

A captura

Desde as primeiras apurações sobre o crime, a polícia prontamente iniciou as investigações sobre o caso, assim como as buscas pelo assassino confesso de ‘Chiquinho’. Após vários levantamentos, durante uma ação conjunta da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e os agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a equipe policial descobriu o esconderijo de Lander Júnior.

Criminoso admitiu o crime em transmissão ao vivo. Foto: Reprodução

Os policiais se deslocaram até o endereço, na comunidade Canaã, no KM 41 da BR-174, onde constataram que o criminoso estava escondido na residência do pai, mantendo em cárcere privado a ex-mulher e o filho de 1 ano.

“Nosso receio era de algum efeito colateral, principalmente porque já tínhamos acesso aos vídeos e vimos que se tratava de uma pessoa totalmente desequilibrada. Inicialmente, realizamos um cerco, onde não obtivemos sucesso. Ele conseguiu, em um primeiro momento, se evadir. Mas, felizmente, conseguimos libertar a esposa e o filho, que ele estava ali mantendo em cárcere”, explicou o delegado Ruan Valério, do Core-AM.

Durante a perseguição, os policiais ainda tentaram fazer com que o homem se entregasse, mas ele recusou e continuou os disparos.

“Todas as equipes da Core-AM começaram a realizar incursões na mata. Ele estava na casa do pai. A polícia pediu que ele se entregasse, e quando a equipe entrou no local, ele efetuou disparos contra a equipe. Ele foi alvejado e, imediatamente, foi prestado o socorro”, explicou o delegado Ruan Valério do Core-AM.

Na troca de tiros, Lander foi atingido com dois tiros no tórax. O homem foi socorrido pela equipe policial e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade hospitalar.

