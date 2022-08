FBI apreendeu documentos secretos na casa de Trump, na Flórida

Agentes do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) que cumpriram mandado de busca na mansão do ex-presidente Donald Trump recuperaram documentos oficiais, incluindo alguns considerados como ultrassecretos e que deveriam estar armazenados apenas em instalações especiais do governo. As informações são do jornal norte-americano The Wall Street Journal.

O mandado de busca e apreensão foi divulgado nesta sexta-feira (12) e incluiu buscas na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, no início da semana.

Nessa quinta-feira (11), o Departamento de Justiça pediu que o tribunal responsável pelo caso tornasse pública a documentação que autorizou e justificou a entrada de agentes do FBI na casa do Republicano.

Trump nega irregularidadse e alega que os itens apreendidos em sua casa não eram considerados sigilosos ou secretos.

Dentre os itens removidos pelo FBI em Mar-a-Lago constam 20 caixas, pastas de fotos e uma carta de clemência escrita em nome do estrategista político Roger Stone, um aliado de longa data de Trump.

Também foram recuperadas informações sobre o “Presidente da França”, mas não houve divulgação desse conteúdo.

*Com informações do Metrópoles

