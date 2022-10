Três praias imperdíveis para conhecer em Maués, a Terra do Guaraná

Manaus (AM)- Nesse período de verão, o município de Maués, no Amazonas destaca-se pela beleza de suas praias. Durante os meses de setembro, outubro e novembro, o verão amazônico entra em seu ápice, sendo que a vazante dos rios revela bancos de areia e praias paradisíacas.

Destaque em riqueza cultural, natureza exuberante, festas populares e diversidade culinária, Maués possui atrativos que a caracterizam não apenas como a terra do famoso guaraná, mas como a terra das praias e das festas de verão mais famosas do Amazonas.

Distante 276 quilômetros de Manaus, a cidade de Maués conta com forte influência de indígenas Saterés-Mawés e é parada obrigatória para quem quer desfrutar de belas praias no coração da Amazônia.

Praias

Praia da Maresia

A primeira dica é a praia da Ponta da Maresia, que está localizada próximo do centro do município. De fácil acesso, o balneário é um dos cartões-postais do Amazonas, principalmente pelo pôr do sol alaranjado, um dos mais bonitos do Brasil.

Sua extensão de areia tem o formato curvo e alongado que leva seus turistas até o meio do rio. Um verdadeiro espetáculo da natureza! A praia conta com uma boa infraestrutura de bares e restaurantes que servem os sabores típicos da região. A grande estrela gastronômica do município é o famoso guaraná bem geladinho, uma ótima pedida para se refrescar em dias de verão na praia.

Praia da Ilha de Vera Cruz

Outra opção é a praia da Ilha de Vera Cruz, situada em frente à orla de Maués. O trajeto até a ilha garante uma inesquecível travessia no rio Maués-Açu, com duração média de 20 minutos em uma embarcação do tipo voadeira. A ilha conta com restaurante oferecendo o melhor da gastronomia local.

Foto: Amazonastur

Praia da Juliana

Quem curte praias exclusivas vai amar conhecer a Praia da Juliana, uma praia ainda pouco explorada pelos visitantes que se tornou um point para quem deseja ter um contato mais próximo com a natureza. O trajeto até a praia parte do Porto de Maués, onde se pega uma voadeira com preço médio de R$ 10.

Festas Populares

Além de espaços de contemplação e descanso, as praias de Maués também são palco de diversas festas populares. Entre as mais conhecidas está o Festival de Verão, em setembro, quando inicia o surgimento das praias na cidade. Famosa no Amazonas, a Festa do Guaraná também atrai turistas de todo o estado e sempre conta com atrações nacionais, em novembro. E aí, partiu Maués?

Como chegar

Partindo de Manaus, é possível realizar o trajeto em lancha rápida, sendo o tempo de deslocamento de 12 horas, ou por meio de barcos de recreio que demoram cerca de 18 horas para chegar ao destino. As embarcações saem do Porto de Manaus, localizado na avenida Lourenço da Silva Braga.

Via aérea

Também é possível chegar à cidade por via aérea. O voo tem duração de 1h15 e é feito pela companhia Azul Linhas Aéreas.

