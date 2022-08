Festival de Verão acontece nos dias 9, 10 e 11 de setembro em Parintins

Parintins (AM)- A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur), divulga a data do 29º Festival de Verão do Distrito do Caburi. A edição deste ano ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro, na praia Brilho do Banzeiro.

Junto à Associação de Moradores e Agricultores Familiares do Caburi (AMAFC), a Prefeitura irá mobilizar toda a estrutura para a festa. Uma vasta programação com competições esportivas, shows musicais e escolha da garota verão e visitante está sendo preparada para os três dias.

Nesta quarta-feira (17), uma equipe da Semctur acompanhada de representantes do Poder Legislativo, Polícia Militar, Bombeiros, Secretaria de Obras e Secretaria de Esporte, estiveram na localidade visando os preparativos do evento.

A secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, fala da operação integrada que será colocada em ação durante o festival.

“Vamos contar com cerca de 150 pessoas que irão atuar nos três dias de festa entre a questão da segurança pública, as secretarias envolvidas e demais órgãos que fazem parte da organização do evento. A gente sabe da importância, da valorização, para que esses eventos permaneçam nas comunidades para gerar emprego e renda para os comunitários e desde já convidamos a população para prestigiar o evento”, ressaltou Karla Viana.

