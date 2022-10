No início das apurações, Bolsonaro abre vantagem pequena sobre Lula

No Amazonas, Bolsonaro está ganhando com 54,28% dos votos e 40% das urnas apuradas

Brasília (DF) – O candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) abriu pequena vantagem em relação ao opositor Lula (PT) no início das apurações em âmbito nacional. No momento, os votos computados são incipientes e primeira colocação ainda deve oscilar. O atual cenário é: Bolsonaro possui 51,63% votos e Lula 48,37%, com 18,53% das urnas apuradas.

Tranquilidade na votação

De acordo com o desembargador Jorge Lins, presidente do TRE-AM, o pleito ocorreu tranquilamente, com ocorrências pontuais de eleição que foram solucionadas. Os municípios em que tiveram substituição de urnas foram Apuí, Boa Vista do Ranos, Carauari, Humaitá, Lábrea, Manacapuru, Manaus, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Mansur, informou que até o momento em Manaus ocorreu apenas uma denúncia de boca de urna. Em Borba foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por boca de urna, em Careiro Castanho, uma mesária foi detida por fazer ‘selfie’ na cabina de votação e em Presidente Figueiredo uma pessoa foi detida por ir votar armada.

