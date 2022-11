Suspeito de roubar celulares com uso de motocicleta é preso em Manaus

Manaus (AM)– O roubo de celulares está ficando comum em Manaus, mas todo cuidado é pouco já que os aparelhos representam quase uma extensão do usuário. Além de conter as informações pessoais, contatos, armazenam também os aplicativos de bancos, que na mão de bandidos oferecem uma série de riscos às vitimas de roubo.

Para por fim a esses transtornos, pelo menos no bairro São José, policiais do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã desta quinta-feira (03), mandado de prisão em nome de um homem identificado como Marcos Cruz Lopes, de 33 anos. A prisão ocorreu na residência do autor, situada no bairro São José Operário, zona leste.

Após investigações, Marcos Cruz foi apontado como o responsável por roubar celulares das mulheres na zona norte de Manaus, na condução de uma moto azul. Não há ainda informações de que haveria mais vítimas do suspeito na região, mas ainda podem surgir novas denúncias, já que há receptadores que compravam os aparelhos para revendê-los.

Denúncia de mulheres

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular da unidade policial, em dias diferentes do mês de julho, duas mulheres compareceram à delegacia para informar que haviam sido roubadas por um indivíduo que conduzia uma motocicleta.

“Nossas equipes de investigação tomaram conhecimento do caso e, de imediato, iniciamos as diligências. No decorrer dos trâmites policiais, constatamos que Marcos era o autor do crime, bem como que ele utilizava uma moto de cor azul para praticar o ato criminoso”, contou.

Conforme o titular, uma câmera de segurança registrou o momento em que Marcos roubou uma das vítimas, facilitando a busca pelo infrator.

“Agora continuaremos com os trabalhos investigativos para localizar os receptadores dos aparelhos celulares e os comerciantes que desbloquearam para que ele revendesse”, finalizou.

Procedimentos

Marcos responderá por roubo e ficará à disposição da Justiça.

