Luso Sporting Club recebe homenagem na Aleam pelo aniversário de 110 anos

Manaus (AM) – O Luso Sporting Club foi homenageado, na manhã dessa segunda-feira (7), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelos 110 anos de existência e de serviços prestados ao Estado.

Na presença de portugueses, placas foram entregues ao presidente da entidade, Flávio do Nascimento Grillo Filho, e à vice-cônsul de Portugal no Amazonas, Maria Fernanda Granja Gonçalves Pinheiro.

Na ocasião, o deputado estadual Delegado Péricles (PL), propositor da homenagem – com coautoria do deputado Serafim Corrêa -; recebeu certificado de reconhecimento pelo apoio dado à comunidade portuguesa local. Nomes de destaque também receberam certificado.

“Costumo dizer que o trabalho verdadeiro dá resultado e merece reconhecimento. E o Luso faz jus exatamente à essa afirmação. O Luso Sporting Club surgiu em 1912 e, desde então, construiu história junto ao nosso Amazonas de forma honrosa: acolhendo e dando suporte aos portugueses existentes aqui, mas de igual forma prestando serviços de relevância ao estado”, afirmou Péricles.

Luso e a infância de Serafim Correa

Coautor da homenagem, o deputado estadual Serafim Correa lembrou de momentos de celebração vivenciados por ele durante a infância e parabenizou a comunidade pelos 110 anos no Amazonas.

“O Luso remete à minha infância. Orgulho de ver que novas gerações vieram e mantiveram as tradições. Parabéns!”, relembrou.

Para o vice-cônsul de Portugal no Amazonas, Maria Pinheiro, além do lazer e da cultura, a educação foi ponto alto da atuação do Luso no estado desde a sua fundação.

“Sem educação nenhum país chega a lugar nenhum. Essa homenagem recebo hoje de coração porque representa a minha comunidade”, concluiu.

Emocionado, o presidente do Luso, Flavio Grillo, relembrou os tempos de dificuldade da Luso, agradeceu a todos que ofereceram auxílio e destacou a união de todos os portugueses no Amazonas como principal forma de manter viva a história da comunidade portuguesa no estado.

“O Luso tem história no Amazonas que passou pelo esporte, atua na cultura e tem efetiva participação na educação e economia do estado. Hoje eu trago como missão o compromisso de resgatar os portugueses, formando uma comunidade pensando no futuro. Muito feliz em nome do Luso, não como presidente, mas como português que vê sua história sendo reconhecida e também ganhando ares de fortalecimento para mais cem anos”, concluiu.

