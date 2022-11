Manaus FC anuncia goleiro João Guilherme

Manaus (AM)- Depois da renovação de Reynaldo e Pedro, agora o Gavião Real tem a confirmação de mais um goleiro no elenco de 2023.

João Guilherme Pestana, 30 anos, estava no Figueirense, por onde disputou recentemente a Copa Santa Catarina. O arqueiro contratado tem passagem também por times como Avenida-RS, Sertãozinho-SP, Treze-PB, Mirassol-SP, Botafogo-PB, Linense-SP, CRAC-GO e Comercial-SP.

Ainda em 2022, conquistou o acesso e foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Gaúcho pelo Avenida-RS.

Defendeu também o Sertãozinho-SP no Campeonato Paulista A3. Se tratando de Campeonato Brasileiro, João Guilherme já participou da Série C de 2019 – pelo Botafogo-PB – e quatro edições da Série D: em 2015, com o CRAC-GO; 2018 com Linense-SP; 2020, quando conquistou o acesso e foi campeão com o Mirassol-SP; e em 2021, pelo Treze-PB.

“Primeiramente fico muito feliz em vir jogar no Manaus. É um clube grande e que vem crescendo cada vez mais no cenário nacional. Sabemos de todas as responsabilidades para essa temporada e vamos fazer de tudo para conquistar todos os objetivos. Quero, se Deus quiser no final da temporada, dar alegria para essa grande torcida do Manaus”, comentou o goleiro sobre a vinda ao Esmeraldino.

O arqueiro paulista virá pela primeira vez ao futebol do norte, mas tem passagem por times do centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Para o gerente de futebol do Gavião, Fausto Momente, essa experiência do jogador só tem a somar no elenco, que já conta com outros dois goleiros.

“O João é um goleiro bastante experiente, rodou em clubes de diferentes regiões do Brasil, então conhece bem o futebol nacional. É um atleta que, assim como o Reynaldo e o Pedro, deixa o Manaus bem tranquilo com a função nesse primeiro momento. Com essa vinda dele, a gente fecha a princípio os nossos goleiros para a temporada de 2023. Tenho certeza que ele vai agregar bastante e o clube vai colher muitos frutos dessa contratação”.

Com mais um jogador contratado, o #Manaus2023 agora conta com 16 nomes no elenco:

Goleiros: Pedro, Reynaldo e João Guilherme

Zagueiros: Jefferson, Gutierrez e Franklin

Meio-campistas: Paranhos, Gilson Alves, Kadu, Gharib e Pedro do Rio

Laterais: Renan Luís, Cordeiro e Lucas

Atacantes: Michel e Silvano

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Rodinei deve iniciar conversas com o Flamengo para renovação

Seleção Feminina enfrenta o Canadá em dois amistosos

Rebeca Andrade lidera individual do mundial de ginástica