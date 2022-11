Amazonas FC inicia participação na Confut nesta quinta (3)

Manaus (AM)- Com o case “Manaus FC e Amazonas FC: como os clubes têm reconstruído o futebol amazonense”, a Onça-pintada inicia sua participação na terceira edição da Confut Nordeste nesta quinta-feira (3), tanto como palestrante como expositor.

A Conferência, que tem como principal objetivo conectar marcas, profissionais e os mais diversos players da indústria da bola, acontecerá em Fortaleza (CE) e vai até sábado (5).

Com gestão de destaque no cenário regional, principalmente após o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro logo em sua primeira participação em competição nacional, o sócio-fundador e diretor comercial do clube, Roberto Peggy, terá a responsabilidade de explicar o processo de crescimento e desenvolvimento do futebol amazonense, que agora vai contar com duas equipes da Terceirona.

“Será uma honra representar e vestir a camisa do Amazonas num evento tão relevante e importante para o cenário do futebol brasileiro. Somos o clube mais jovem da história a subir para a Série C e a nossa missão na Confut é falar um pouco sobre a trajetória da Onça-pintada, que ainda é curta, mas já conta com feitos relevantes e que nos enche de orgulho nesses pouco mais de três anos de história”, adiantou Peggy.

Confut Nordeste

Marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro, a Confut Nordeste 2022 terá como palco o Gran Mareiro Hotel e a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A Conferência busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol.

O evento reunirá os principais players e nomes do futebol nacional, para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola. A programação do evento contará com palestras, rodas de debate, cases e a Feira de Negócios.

Além disso, na edição de 2022, a maior Conferência de Futebol do Nordeste terá momentos exclusivos, não vistos nos anos anteriores, como: Fórum Nacional de Intermediários de Atletas de Futebol, Assembleia Copa do Nordeste 2023, Congresso Nacional de Direito Desportivo no Futebol e Encontro Nacional dos Executivos de Futebol.

Para saber mais sobre a Confut Nordeste, acesse o site: https://confutnordeste.com.br/.

