São Raimundo e Paysandu empatam na semifinal da Copa Verde 2022

O próximo jogo acontece no sábado (12), em Belém. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis

Manaus (AM)- A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebeu, nesta terça-feira (8), o confronto de ida entre São Raimundo e Paysandu, válido pela semifinal da Copa Verde 2022.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o confronto terminou em 2 a 2, com gols de Negueba e Yan Philipe, pelo time da casa, e de Robinho e Patrick, pelo time visitante.

“O Governo do Amazonas não tem medido esforços para que o futebol amazonense esteja na elite nacional, estamos nos dedicando ao máximo para fortalecer os clubes profissionais. Sabemos da tradição do São Raimundo e queremos que essa equipe alcance a elite do futebol brasileiro”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

São Raimundo e Paysandu voltaram a se enfrentar após 16 anos. O último confronto entre as equipes aconteceu em 2006, na ocasião pela Série B do Campeonato Brasileiro, que também terminou em empate de 1 a 1. O jogo aconteceu no saudoso Estádio Vivaldo Lima.

“O sentimento é de muita alegria reviver tudo isso depois de anos. Eu estava presente no antigo Vivaldão, em 2006, e presenciei aquele jogo único. Naquele dia era uma final, e hoje por coincidência foi uma semifinal, e a emoção foi grande novamente”, comentou André Andrade, torcedor do São Raimundo.

O próximo jogo acontece no sábado (12), em Belém. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O ganhador da partida irá enfrentar o vencedor da partida entre Vila Nova e Brasiliense.

Investimento

Representante amazonense da Copa Verde 2022, o São Raimundo recebeu do Governo do Amazonas o patrocínio de R$ 50 mil para disputar a competição, além de investimentos para o Campeonato Brasileiro Série D e Campeonato Amazonense, todos disputados esse ano.

Turismo esportivo

Pela primeira vez na Arena da Amazônia, a torcedora Maria do Carmo, natural de Goiânia, falou da emoção de pisar no estádio de Copa do Mundo.

“Estou emocionada. Eu amei conhecer a Arena da Amazônia, vim com meu esposo, e espero que outras pessoas tenham esse privilégio. É um lugar seguro e não deixa nada a desejar”, comentou a torcedora do Paysandu.

FOTOS: Mauro Neto e Rudson Renan/Faar

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Arena Amadeu Teixeira reúne equipes de Handebol

Sesc prorroga inscrições para primeira copa de futsal

Veja onde os 26 convocados de Tite estrearam no profissional