Arena Amadeu Teixeira reúne equipes no Campeonato Brasileiro de Handebol

Manaus (AM)- Com mais de 300 atletas na disputa, a Arena Amadeu Teixeira recebe desta terça-feira a sábado (8 a 12), o Campeonato Brasileiro de Clubes Adulto de Handebol.

A competição conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e visa promover o intercâmbio entre times das regiões norte, nordeste e sudeste do país, disputando o título de campeão brasileiro da modalidade.

“Ficamos felizes por sediar um evento de nível nacional e poder contribuir para que mais 300 atletas participem desse campeonato de várias regiões do país. O handebol vem se tornando referência no Amazonas e por isso estaremos incentivando para que o alto rendimento seja estimulado e novos talentos possam surgir na modalidade”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Durante os cinco dias de duelo, os jogos serão divididos em dois grupos de série A e B, nas categorias masculino e feminino, ao todo serão 14 equipes disputando as melhores colocações no campeonato. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) em parceria com a Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

“O campeonato é a segunda disputa mais importante da Confederação Brasileira de Handebol e será a primeira vez que o Amazonas vai sediar o formato de dois naipes juntos na mesma competição. Nosso principal objetivo é levar o estado ao topo do handebol”, ressaltou o presidente da Liham, Auricélio Andrade.

Praticando a modalidade desde os 8 anos de idade, a atleta Thaisa Vitoria integrante do time Sport Clube de Recife, ressalta a importância do esporte para o time.

“Quando acontece o campeonato brasileiro sabemos que é hora de mostrar nosso talento como equipe, estamos fortemente preparados e focados no coletivo para conquistar esse título”, ressaltou.

