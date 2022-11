No Amazonas, Polícia Militar efetuou 10 prisões nas últimas 24 horas

Manaus (AM) – Entre a manhã de quinta-feira (10) e as primeiras horas desta sexta-feira (11), 10 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Carauari e Urucurituba.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação mais de 70 porções de drogas, duas armas de fogo, 18 munições e R$ 190 em espécie. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas. Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime. A ocorrência foi registrada no bairro Betânia, zona sul de Manaus.

Na ação, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 14 munições intactas, seis balanças de precisão, pequenas porções de oxi e R$69 em espécie. A dupla foi encaminhada ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Coroado, zona leste da capital, policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 25 anos por porte ilegal de arma de fogo. Em posse do suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. O homem foi levado para o 14°DIP.

Interior

No município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), policiais militares do 5° Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam quatro pessoas, com idades entre 18 e 21 anos, por tráfico de drogas, e apreenderam um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Os policiais encontraram com o grupo porções de maconha, cocaína, três aparelhos celulares, duas motocicletas e R$17 em espécie. Eles foram encaminhados para a 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

