Em nove meses, SSP-AM emitiu mais de 250 mil RGs em todo o estado

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) emitiu 254,7 mil unidades de Registro Geral (RG), entre janeiro e setembro de 2022. O número é referente à emissão de 1ª e 2ª via, na capital e no interior, e aconteceu por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição Melo (IIACM).

De acordo com o monitoramento do IIACM, que confecciona este documento, foram emitidas 64 mil primeiras vias e 101.747 segundas vias na capital em nove meses. Já no interior, foram 36.462 primeiras vias e 52.495 segundas vias emitidas no mesmo período.

O diretor do IIACM, perito Mahatma Porto, aponta que o número de documentos emitidos neste ano supera a média registrada no período que antecedeu a pandemia.

“Em 2019 nós atingimos a marca de 225 mil documentos emitidos, seguida de uma redução em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Mas agora, em 2022, superamos aquela marca de 2019. Esperamos, com a chegada do novo RG, com o sistema biométrico, dobrar a emissão de carteiras de identidade para ampliar a cidadania da sociedade”, disse o diretor.

Como solicitar

O IIACM trabalha em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Para solicitar a emissão de 1ª ou 2ª via do RG, o cidadão deve fazer o agendamento do atendimento em um dos pontos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), coordenado pela Sejusc.

Em municípios onde não há PAC, o atendimento deve ser solicitado diretamente com a Prefeitura Municipal. Somente a partir deste atendimento é possível fazer a solicitação da via do documento.

