PRF e SSP-AM apreendem 233 kg de droga em avião que pousou em terreno na BR-174

Manaus (AM) – Policiais do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam 233 quilos de droga, supostamente maconha do tipo skunk, em uma aeronave que efetuou um pouso de emergência no terreno de um empresa privada, localizada no KM 48 da rodovia federal BR-174. A ação ocorreu nesta terça-feira (8).

De acordo com o delegado Rafael Montenegro do DIOA, os policiais receberam a informação do pouso de emergência e ao chegarem no local constataram a veracidade da informação.

“Identificamos que no interior da aeronave havia grande quantidade de droga e solicitamos apoio da PRF para realizar o transporte do entorpecente até a capital”, relatou a autoridade.

O Policial Rodoviário Federal (PRF), Cássio Ferreira, afirmou que a denúncia apontava que o piloto havia fugido por uma área de mata e até o ainda não foi localizado.

“Como ainda está na área de circunscrição da Polícia Judiciária, o material foi apresentado e as investigações em torno do caso serão conduzidas pela Polícia Civil”, destacou.

O material entorpecente foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Polícia aprende 5 quilos de drogas em mala dentro de embarcação no AM

Mulher tenta entrar em presídio de segurança máxima com droga no ânus

“Buda”e comparsas são presos com drogas na Cachoeirinha, em Manaus