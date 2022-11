Sesc AM abre vagas gratuitas para EJA e curso de inglês

Manaus (AM) – O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para alunos interessados nas bolsas de ensino totalmente gratuitas oferecidas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade. O programa é destinado preferencialmente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes ou egressos da Educação Básica da rede pública, que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Os interessados devem comparecer à secretaria de educação, localizada na unidade do Sesc Centro (Rua Henrique Martins, n.427), de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 17h. O edital completo está disponível no site: www.sesc-am.com.br .

As aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão ministradas no Centro de Educação Sesc Danilo de Matos Areosa, na unidade do Sesc Centro, pelo período noturno.

Para renovação de bolsas, estão sendo disponibilizadas 92 vagas. E para novos alunos, um total de 113 vagas, para o público a partir de 15 anos de idade. A EJA contempla as seguintes séries: Alfabetização (1º ano), Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série).

Língua Inglesa

Nesta quarta-feira (30), começa o período de renovação de matrículas para alunos bolsistas do curso de inglês, ministrados nas unidades do Sesc AM no Centro e no bairro Alvorada.

Os alunos devem procurar a Secretaria de Educação para renovar a matrícula. A partir do dia 16 de dezembro, estarão abertas as inscrições gratuitas para novos alunos. São 10 vagas para a unidade Sesc Centro, destinadas ao público entre 14 e 35 anos, e 11 vagas, para o público entre 10 e 35 anos, para a Unidade José Ribeiro Soares, no Sesc Balneário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Curso de cuidador de idoso reúne 50 participantes na última edição deste ano

Programa oferece 10 mil bolsas de até 100% em cursos de pós-graduação em Manaus

Governo lança editais de curso de mestrado para professores do Amazonas