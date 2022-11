Governo lança editais de curso de mestrado para professores do Amazonas

Os editais estão disponíveis para consulta no site da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no endereço www.uea.edu.br.

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima lançou, na manhã desta quinta-feira (24⁹), dois editais do projeto Mestre Qualificado destinado aos professores da rede estadual de educação. Os editais são para os mestrados em Letras e Artes, com oferta de 10 vagas para Manaus; e Ciências Humanas, com 10 vagas para Manaus e 5 para Tefé. Ambos são na modalidade presencial.

Os editais estão disponíveis para consulta no site da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no endereço www.uea.edu.br. As inscrições para as vagas de Ciências Humanas ocorrem de 6 de dezembro deste ano a 6 de janeiro de 2023. Já os interessados no curso de Letras e Artes devem se inscrever de 6 a 30 de dezembro de 2022.

Na próxima semana, a UEA vai disponibilizar os editais dos cursos de Matemática, Educação e Recursos Ambientais. Ao todo, o programa vai abrir 105 vagas para os professores do Amazonas, em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e a Universidade.

“Todas as vezes que eu me reúno aqui, com os professores, eu estou pagando e reconhecendo o esforço de cada um de vocês. Esse é um projeto que faz parte do nosso programa Educa+Amazonas, com o objetivo de valorizar os profissionais da área de educação” , disse o governador.

Os editais foram lançados pelo governador durante o anúncio do pagamento do 14º salário para 4,4 mil professores de escolas da rede pública que ficaram entre as dez melhores posições no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e àquelas que alcançaram a meta pactuada.

O Mestre Qualificado também prevê a Licenciatura Intercultural Indígena de professores de comunidades indígenas de três municípios: Parintins, Boca do Acre e Tapauá. Serão 60 vagas por município a partir de julho de 2023.

“Estamos fazendo história graças ao nosso governador Wilson Lima, criando o maior programa de pós-graduação em uma secretaria de educação no Brasil”, disse André Zogahib, reitor da UEA.

Investimento

Professora do Centro de Educação de Tempo Integral Sérgio Pessoa, localizado no bairro Cidade de Deus, na zona leste, a servidora Luana de Oliveira, 35, disse que o investimento no professor significa muito também para os alunos também.

“Acho excelente porque é importante a gente estar estudando, estar se qualificando, até para entregar melhor para os nossos alunos e também. Quanto mais a gente aprende, melhor a gente consegue passar para eles” , destacou.

O Mestre Qualificado, um dos 13 projetos prioritários do Educa+Amazonas, ofertou 15 mil vagas para especialização na UEA aos professores das redes estadual e municipal do Amazonas. Foram investidos R$ 30 milhões pelo Governo do Amazonas para a oferta dos cursos.

*Com informações da assessoria

