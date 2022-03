Segurança reage a assalto e é morto a tiros em Manaus; veja vídeo

Manaus (AM) – O segurança Adailso Oliveira Canedo, de 28 anos, foi morto a tiros após reagir a um assalto na rua José Miranda Coelho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, na noite de terça-feira (1º). O crime aconteceu por volta das 19h, em frente a um salão de beleza.

De acordo com a família, Adailson foi ao local para cortar o cabelo. Câmeras de segurança registraram todo o crime e mostraram que, após o corte, o segurança saiu do salão e foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto ao grupo de pessoas que estava na porta do estabelecimento

Ao perceber a ação dos suspeitos, que estavam armados, a vítima tentou desarmar um dos criminosos e iniciou uma luta corporal. O assaltante não hesitou em acertar vários tiros em direção ao segurança, que ainda correu, mas já havia sido baleado. Adailso ainda foi socorrido, mas morreu em uma unidade de saúde da capital.

Adailson morreu ao tentar se defender de um assalto. Foto: Reprodução

Veja o vídeo do momento que o segurança é baleado

Veja momento que segurança é morto após reagir assalto em Manaus. pic.twitter.com/7CmN76QXvg — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 2, 2022

O segurança deixa um filha pequena e uma esposa grávida do segundo filho.

As imagens da câmera de segurança devem ajudar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a identificar os autores do crime.

