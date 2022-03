Motorista tenta “correr da morte”, mas acaba executado em Manaus

Manaus (AM) – O motorista Matheus Medeiros da Silva, de 27 anos, ainda tentou correr da morte, mas foi executado a tiros, na noite de terça-feira (2), na rua Japiassu, do Conjunto Viver Melhor, no Lago Azul, zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas aos policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Matheus estava caminhando pela rua quando um carro branco, com pelo menos duas pessoas, o perseguiu. O motorista, percebendo a ação dos criminosos e o que poderia acontecer, ainda correu para tentar se salvar.

Apesar da tentativa, Matheus levou um tiro na costa. Com a gravidade do ferimento, caiu na via. Os criminosos perceberam que a vítima não havia morrido e ainda estava agonizando. Para terminar o “serviço”, dispararam diversos tiros no motorista que morreu no local.

Moradores da área, após perceberem o que havia acontecido, se aglomeraram em volta do corpo. A área foi isolada pelos policiais da 26ª Cicom, que acionaram os órgãos competentes.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para periciar e remover o corpo do homem.

Com traços de execução por acerto de contas, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

