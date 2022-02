Trio é preso por envolvimento em homicídio de vendedor de sucata, em Manaus

Manaus (AM) – Na segunda-feira (21), o trio composto por Alexandre Borges da Silva, conhecido como “Getezinho”, Francisco Maick Cruz Barata e Francisco Junior Cruz Barata foi preso pelo homicídio de um vendedor de sucata, de nome não revelado, em novembro de 2021, em Manaus. A ação foi realizada Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no mesmo local do crime.

O crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 23h, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Conforme a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, a vítima era usuária de substâncias entorpecentes e estava devendo cerca de R$ 10 para Alexandre, que traficava naquele bairro. Alexandre foi cobrar a dívida com a vítima, porém a vítima não tinha dinheiro e alegou que ia vender latinhas para pagar.

“Nesse momento, Alexandre disse que não ia esperar e agrediu o vendedor, ele revidou ao ataque e acertou um murro nos lábios dele. ‘Getezinho’ se retirou do local e foi pedir ajuda dos irmãos Francisco Maick e Francisco Junior, que retornaram ao endereço e mataram o vendedor com golpes de faca”, detalhou a delegada.

A autoridade policial informou ainda que dois deles chegaram a confessar o crime, mas Francisco Júnior disse que estava lá apenas para apartar a briga.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

