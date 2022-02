Homem é jogado de carro e executado a tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, não identificado, foi encontrado morto, no fim da tarde deste domingo (27), por moradores da rua Madrepérola, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste de Manaus. O corpo da vítima ficou estendido no meio da via.

Moradores relataram aos policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que ouviram disparos e, poucos minutos depois, encontraram o corpo jogado na rua.

Informações apontam que os suspeitos do crime estariam em um carro, não identificado, e levaram a vítima até ao local para morrer. Eles jogaram o homem do veículo, dispararam contra ele e fugiram em alta velocidade.

Na perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram constatadas duas perfurações na virilha do homem. No entanto, o resultado não foi preciso se foram marcas de tiros ou de um estaqueamento.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, que ficará à disposição para o reconhecimento dos familiares.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.