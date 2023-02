Com goleada, Corinthians conquista o bicampeonato da Supercopa Feminina

As Brabas não cansam de conquistar títulos! Na manhã deste domingo (12), a equipe do Corinthians de Futebol Feminino goleou o Flamengo por 4 a 1 na Neo Química Arena. O time conseguiu, assim, o bicampeonato da Supercopa Feminina!

Com gols de Millene e Tamires (dois de cada uma) e mais de 25 mil pessoas nas arquibancadas da Casa do Povo, o Timão brilhou, dominando o Flamengo do início ao fim. Desde que a Supercopa Feminina teve início, em 2021, o Corinthians é o único vencedor, conquistando os dois títulos.

Escalação

O técnico Arthur Elias escalou as Brabas com a seguinte formação: Lelê, Isabela, Andressa, Tarciane, Yasmim, Diany, Ju Ferreira, Vic. Albuquerque, Gabi Portilho, Tamires e Millene. Entraram no decorrer da partida: Gabi Morais, Lia Salazar, Jheniffer, Jaqueline e Kati. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Tainá Borges, Luana Bertolucci, Grazi, Carol Tavares, Mariza, Fernanda e Carol Nogueira.

Primeiro tempo

O jogo começou já com um gol do Corinthians! Antes do primeiro minuto, o Timão fez uma jogada pela direita, com Gabi Portilho: ela cruzou no meio da área para Vic. Albuquerque, que chutou para o gol. No rebote da goleira, Tamires colocou a bola no fundo do gol, 1 a 0!

As Brabas continuaram pressionando a equipe do Flamengo. Em cobrança de escanteio, aos oito minutos, Vic. Albuquerque cabeceou no chão e quase ampliou o placar.

O Flamengo tentou responder, com uma chegada de Crivelari, mas não obteve sucesso na tentativa.

Aos 16 minutos, Millene roubou a bola, passou para Diany, que entregou de primeira para Tamires. A camisa 37 chutou colocado e a bola foi para fora.

Em cobrança de falta aos 27 minutos, o Flamengo chegou com perigo mais uma vez: Jucinara chutou pra fora!

Um minuto depois, o Corinthians chegou e a goleira Bárbara derrubou Vic. Albuquerque na pequena área. Pênalti! Millene cobrou e a goleira Bárbara defendeu. No rebote, a bola sobrou para a própria Millene, que colocou para o fundo do gol. A árbitra mandou voltar o pênalti, por conta de invasão. Em nova cobrança, Millene não desperdiçou e ampliou o placar, 2 a 0!

Aos 40 minutos, o Timão chegou mais uma vez: em uma ótima jogada de Millene, a bola ficou com Isabella, que levou para dentro da área e chutou cruzado, porém Bárbara fez a defesa.

A árbitra deu quatro minutos de acréscimo.

Gol do Corinthians!!! Aos 48 minutos, Vic. Albuquerque ajeita a bola para Millene, que dentro da área chutou no canto direito da goleira e aumentou o placar, 3 a 0!

Após o gol, o primeiro tempo foi finalizado.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou com o Flamengo tentando reagir. Em uma chegada pela direita, a equipe do Rio de Janeiro buscou o gol, mas a bola ficou nas mãos da goleira Lelê.

Gol do Corinthians! Aos 11 minutos, Gabi Portilho, pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou, a bola chegou para Tamires, que colocou para o fundo das redes, 4 a 0!

Aos 18 minutos, mais uma chegada perigosa das Brabas: Gabi Portilho chutou cruzado e Bárbara defendeu, mandando para escanteio.

O Timão mexeu no time pela primeira vez aos 19 minutos: saíram Vic. Albuquerque e Diany e entraram Gabi Morais e Lia Salazar.

Aos 23 minutos, o Flamengo diminuiu o placar: em cobrança de escanteio, Jucinara cruzou para Daiane, que cabeceou forte para o fundo do gol, 4 a 1.

O técnico Arthur Elias mexeu mais uma vez no time, aos 28 minutos. Saíram: Millene e Yasmin e entraram Jheniffer e Jaqueline.

Aos 31 minutos, mais um ataque perigoso do Coringão: mas Isabella cabeceou pra fora. Quase o quinto gol das Brabas.

O Flamengo respondeu com Crivelari. A atacante recebeu a bola dentro da área e chutou tentando tirar Lelê da jogada, mas a bola foi pra fora.

A última alteração do Timão ocorreu aos 36 minutos: saiu Isabella e entrou Kati.

Com o final da partida se aproximando, o Alvinegro passou a ter mais a posse da bola e, aos 43 minutos, a torcida presente começou a levantar o grito de É CAMPEÃO, nas arquibancadas.

A árbitra deu quatro minutos de acréscimo, mas nada aconteceu nesses minutos e a partida foi encerrada. O Corinthians é bicampeão da Supercopa Feminina!

