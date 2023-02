Supercopa do Brasil: Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo título neste domingo

As Brabas do Timão estão em busca do bicampeonato

Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena em busca do título de campeão da Supercopa do Brasil Feminina de 2023 que acontecerá no domingo (12) na Neo Química Arena.

Para as Brabas do Timão, um triunfo neste domingo significa manter o predomínio na competição, visto que elas venceram a primeira edição do torneio, na última temporada. Para chegar à grande decisão, a equipe do Parque São Jorge bateu o Altético-MG por 1 a 0 nas quartas de final e o Internacional por 2 a 1 na semifinal.

Após a classificação sobre as Gurias Coloradas, a capitã do Corinthians, a lateral e volante Tamires destacou a importância da Supercopa do Brasil para o futebol feminino.

“É muito importante ter um campeonato como esse no início do ano. Nossa temporada volta no meio de janeiro e ter essa competição para começar e já dar ritmo para o Brasileiro é muito bom”.

Porém, para ficarem com o título, as Brabas do Timão terão pela frente a equipe com o melhor ataque da competição, o Flamengo, que estreou com uma goleada histórica de 10 a 0 sobre o Ceará. Depois as rubro-negras bateram o Real Brasília por 3 a 2 para se garantirem na decisão. Os destaques da equipe são as atacantes Giovanna Crivelar e Sole Jaimes, ambas com três gols.

“Estou muito feliz, o grupo está de parabéns! São os primeiros jogos do ano, então estamos nos adaptando e nos conhecendo porque tem gente nova”, declarou a argentina Sole Jaimes.

Leia mais:

Flamengo conquista o terceiro lugar no Mundial de Clubes

Flamengo receberá valor milionário por participar no Mundial de Clubes