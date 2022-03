Dois homens são presos por tentar matar rival e outro por agredir mulher em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, de 18 e 21 anos, foram presos por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, na zona leste de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (3). Em outra ação, um homem de 40 anos foi detido por agressão, injúria e lesão corporal.

Durante patrulhamento, por volta de 1h20, a 18ª Cicom flagrou uma mulher sendo socorrida por populares.

Questionada pela equipe, a mulher, de 29 anos, informou que havia sido agredida e que o suspeito teria fugido a pé. Após breve busca nas proximidades, os policiais conseguiram encontrar o homem, de 40 anos, na avenida Torquato Tapajós, na zona Norte. O caso foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

Outra ocorrência

Já às 3h, a equipe da 30ª Cicom avistou um homem em atitude suspeita na rua Mangirioba, no Jorge Teixeira, na zona Leste. Ao perceber a presença policial, ele fugiu para uma área de mata. Acompanhando o suspeito, ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma situação de tentativa de homicídio.

Depois de libertar a vítima, os policiais prenderam os dois jovens, de 18 e 21 anos, que confessaram que o objetivo era tirar a vida do homem, por conta de uma antiga rivalidade.

Com eles foram apreendidas uma porção de maconha, com 25 gramas; uma porção de material similar a oxi, com 50 gramas; e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, com 50 gramas.

Foram apreendidas também 12 trouxinhas de maconha; seis trouxinhas de material semelhante a oxi; 11 trouxinhas de produto parecido com cocaína; e uma balança de precisão.

A vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo para receber atendimento, já que a mesma sofreu diversas agressões e pauladas. Já a dupla foi conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em três anos, mais de 7 mil policiais militares foram promovidos no AM

No AM, polícia alerta e orienta população sobre golpe do falso investimento

Polícia do AM apreende armas e prende dois homens na zona Leste