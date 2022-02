Quatro pessoas vão presas em Manaus por porte ilegal de arma de fogo

Manaus (AM) – Quatro pessoas foram presas na noite desta quinta-feira (17) por porte ilegal de arma de fogo, em ações distintas nas zonas Norte e Leste de Manaus.

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram os homens, de 18, 19, 24 e 35 anos.

As prisões

No bairro Nova Cidade, por volta das 20h30, a guarnição 7205, da 15ª Cicom, recebeu denúncia de um popular relatando que um veículo modelo Voyage, de cor prata e placa PHA-5170 estaria praticando roubo na área.

Os policiais iniciaram uma busca e localizaram o carro na avenida Samaúma, efetuando abordagem na avenida Tenente Roxana Bonessi.

Durante revista nos três ocupantes, com idades de 18, 19 e 24 anos, foram encontrados cinco celulares, sendo três Samsung e dois Motorola, além de um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Em consulta, também foi verificado que a placa do veículo era adulterada.

O caso foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já os policiais da Rocam prenderam um homem, de 35 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na rua Tim Maia, Comunidade Bela Vista, zona Leste.

A equipe 9751, por volta das 22h35, recebeu denúncia, via Whatsapp Rocam, informando que um indivíduo estaria armado e que seria autor de homicídio.

No local, o suspeito foi identificado e abordado, sendo apreendidos com ele uma espingarda calibre .20, sem numeração, com quatro munições intactas; um rifle Winchester, calibre .44, com seis munições intactas; e quatro munições de fuzil calibre 762. A ocorrência foi apresentada no 14º DIP.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Agência Amazonas

*Edição Bruna Oliveira

