Carnaval com segurança: confira dicas para curtir a folia sem “dor de cabeça”, em Manaus

Manaus (AM) — Desde o início de fevereiro, quando foi dada a largada no período carnavalesco, a atenção passou a ser redobrada, já que este é um período comum para roubos, furtos, acidentes, dentre outros. O Em Tempo separou algumas dicas para os foliões curtirem o Carnaval com mais segurança e sem “dor de cabeça”.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) destaca que o crime mais comum nessa época é furto de celulares, os criminosos se aproveitam do momento de distração das vítimas, que estão curtindo as festas, para subtrair o bem material destas pessoas. A orientação, informada pelo delegado Jander Mafra, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), é evitar exibir o celular quando estiver na rua.

“A orientação é que os foliões não deixem seus telefones às vistas de terceiros. É necessário manter a discrição quanto ao mesmo durante os festejos. Ou, se preferirem, o celular pode ser deixado em casa, para curtir a festa com tranquilidade”, disse.

Já o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, orienta quanto às lesões corporais, que geralmente acontecem devido à ingestão de bebidas alcoólicas.

“Muitas pessoas vão às bandas e blocos de carnavais para se divertir, sem necessidade de ingerir álcool, entretanto, há quem opte por fazer o uso deste material. Isto acaba gerando desentendimento entre um ou mais indivíduos e, como consequência, o crime de lesão corporal. Por isso, é necessário ter cautela neste tipo de ambiente, para evitar situações como essa”, falou.

Outro crime comum neste período são os crimes sexuais como assédio, estupro e importunação sexual. A PC-AM orienta aos foliões que não deixe outras pessoas manusearem seu copo de bebida, ao sentir que está sendo importunado comunique quem estiver lhe acompanhando e acione um agente se segurança que estiver presente no local.

Outra orientação é evitar ir desacompanhado para esses lugares, pois, quanto mais gente de confiança ao redor, menos chances de crimes acontecerem.

Aos foliões que vão consumir bebidas alcoólicas, é orientado que não dirija, e opte por pedir aplicativos de transporte ou táxis, ou se dirigir não beba. Outra opção é ter um amigo que não vai ingerir bebida alcoólica para dirigir.

Onde Registrar o BO

Caso você tenha sido vítima de algum desses crimes, as autoridades orientam procurar a unidade policial mais próxima do local do fato, para as providências sejam tomadas.

Haverá quatro centrais de flagrantes a disposição para atender as ocorrências que são: 1° DIP, localizado na Avenida Duque de Caxias, Praça 14; 6° DIP, na Avenida Noel Nutels, Cidade Nova; 14° DIP, na avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira; 19° DIP, na Avenida Coronel Teixeira.

As delegacias especializadas em atos infracionais; crimes contra mulher; homicídio e sequestro; proteção à criança e ao adolescente; roubos, furtos e defraudações; e de roubos e furtos de veículos, também estarão à disposição da população.

O Boletim de Ocorrência (BO) também pode ser registrado na Delegacia Virtual pelo endereço https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/

