Idosos desfilam em ala da Reino Unido da Liberdade, no Carnaval de Manaus

O enredo homenageou a trajetória do artista Zezinho Corrêa, a ala “A força e o poder da fé” retratou a religiosidade do cantor amazonense

Manaus (AM) — Provando que a folia carnavalesca não tem idade, um grupo de 80 pessoas, entre idosos inscritos na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) e seus familiares, desfilou em ala do Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, na noite de sábado (18), no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho — Sambódromo de Manaus.

Com enredo que homenageou a trajetória do artista Zezinho Corrêa, o grupo desfilou na ala “A força e o poder da fé”, responsável por retratar a religiosidade do cantor amazonense.

A parceria entre a FUnATI e a Reino Unido iniciou no Carnaval 2020, quando a escola levou ao Sambódromo o tema “Turismo: Amazonas de braços abertos para o mundo, uma viagem fantástica!”, como informa a professora Socorro Gomes, da oficina de Geronturismo, responsável pela ala.

“O importante é fazer com que eles se sintam bem, felizes. Estamos ensaiando desde o começo do ano”, disse.

O diretor de comunicação da escola, Leonardo Fierro, ressaltou que a parceria com a FUnATI é importante para motivar os brincantes na avenida.

“Temos um carinho muito grande pelos idosos, principalmente os da FUnATI, que são bem ativos em nossos ensaios, fazem questão de participar do desfile sempre com muita animação, dando uma verdadeira aula de bem viver”, afirmou.

Vitalidade

Idosos atendidos pela FUnATI tiveram a oportunidade de desfilar no Carnaval Foto: Edimilson Pereira/FUnATI

Enedina Antunes, de 73 anos, aluna de Geronturismo da FUnATI celebrou o retorno ao Sambódromo após dois anos sem desfiles abertos ao público.

“Estou na FUnATI há seis anos, fazendo várias atividades, inclusive participando atualmente da oficina de Geronturismo com a professora Socorro Gomes. Desfilei no último Carnaval e agora estou voltando com muita emoção, muita vontade de brincar de sambar com saúde, graças a Deus”, disse emocionada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Carnaval: Shopping de Manaus oferece oficina de pintura e bailinho para os pequenos foliões

Escolas do grupo especial desfilam no Sambódromo de Manaus e celebram o retorno da folia de Carnaval

Carnaval: Adereços indígenas podem ser adquiridos por foliões no Sambódromo de Manaus