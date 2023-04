Manaus (AM) – Parlamentar de primeiro mandato, Jorge Thiago Carvalho Abrahim, mais conhecido como Thiago Abrahim, foi eleito em 2022 como deputado estadual do Amazonas com 31.731 mil votos. Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, ele destacou que seu primeiro ano na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) vai se pautar pelas demandas do interior do estado. Para isso, pretende trabalhar para a criação de um novo modelo econômico centrado nos municípios do Amazonas. Integrante da maior bancada da Casa Legislativa, o União Brasil, Abrahim destacou que a atuação dele, juntamente com outros parlamentares da bancada, é harmônica e independente com o Governo do Amazonas. “Estamos dando apoio nesse sentido à base do governo para que possamos ter melhorias e ter os serviços atendidos e bem executados com qualidade”.

Thiago Abrahim se graduou em Direito na Universidade Martha Falcão. Natural de Manaus, ele trabalhou no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), e já atuou como servidor público estadual e municipal.

Em Tempo – O senhor foi autor do Projeto de Lei n° 265/2023 que destina parte da madeira apreendida pelos órgãos fiscalizadores para a construção de pontes em municípios do Amazonas atingidos pela cheia. O senhor analisa que o uso desse material seria uma forma de contornar as perdas e danos causados no meio ambiente? O senhor tem outros projetos contra crimes ambientais na Amazônia?

Thiago Abrahim – É uma forma que temos de reaproveitar a madeira apreendida. É a madeira que foi tirada de forma ilegal da floresta, e que muitas vezes se estraga e apodrece nos pátios dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de controle. Então, nós queremos que essa madeira seja aproveitada em benefício da população para que possamos atender ao povo na construção de pontes, de marombas que são, sobretudo, para aquelas populações que são afetadas nos períodos das cheias dos nossos rios.

Então, é uma forma de compensarmos e de não desperdiçarmos a madeira, uma vez que ela não tem como retornar mais pra floresta, e temos outros projetos. Estamos fazendo estudos para combater os crimes ambientais. A Amazônia é o nosso maior patrimônio e nós precisamos proteger isso. Como membro da comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, nós não podemos pensar no desenvolvimento sem passar pela sustentabilidade e pela manutenção da nossa Floresta Amazônica, criando meios e condições de trazer o avanço pro nosso povo.

ET – Esta é a primeira vez que o senhor ocupa um cargo eletivo. Quais serão suas prioridades nos primeiros meses de mandato?

Thiago Abrahim – É a primeira vez que estou ocupando o cargo eletivo e uma das nossas prioridades é trazer os benefícios e políticas que realmente possam mudar e atingir efetivamente a vida da população. Estamos buscando apresentar projetos que tragam soluções, que tragam desburocratização e que tragam resultados efetivos ao nosso povo e, sobretudo, ao povo do interior, que é um povo sofrido e que merece uma atenção e um olhar especial.

ET – Como surgiu seu interesse em entrar no espaço político? Agora no cargo, quais são suas principais pautas?

Thiago Abrahim – Eu sempre tive o interesse de lutar pelo nosso povo, lutar pelos direitos, sobretudo, do povo do interior, que é uma das minhas principais pautas, que é a causa municipalista. Lutar principalmente pelo interior do nosso estado. Acredito que o estado do Amazonas busca outro modelo de desenvolvimento econômico e esse modelo passa pelo interior do nosso estado e é uma das pautas, é uma das nossas lutas. É trabalhar isso, trabalhar esse avanço, trabalhar a construção de uma nova matriz econômica para o estado através do nosso interior, explorando as nossas riquezas, explorando o turismo, explorando o desenvolvimento sustentável pra trazer as melhorias necessárias.

ET – O senhor foi eleito para presidir a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Nesse sentido, de que forma a comissão vai trabalhar para assegura habitações seguras para a população e evitar tragédias como o deslizamento de terra que vitimou oito pessoas no bairro Jorge Teixeira no dia 13 de março?

Thiago Abrahim – Como membro e presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional que tem como uma das suas temáticas a habitação, nós realizamos visitas à Suhab e Defesa Civil onde escolhemos algumas informações. Apresentamos primeiramente um requerimento para que seja criado um programa habitacional destinado às famílias, vítimas do alagamento, vítimas desses desastres naturais e apresentamos também um Projeto de Lei que concede prioridade a essas famílias de baixa renda ou vulnerabilidade, que foram afetadas por esses desastres para que elas tenham prioridade nos programas habitacionais no nosso estado, na capital e no interior.

ET – Para o senhor, quais são os principais desafios que a 20ª Legislatura da Aleam enfrenta atualmente?

Thiago Abrahim – Um dos nossos principais desafios é atender as demandas e as necessidades da população. Nós políticos precisamos nos fazer presentes e trazer soluções efetivas pro nosso povo. É isso que se espera: um mandato proativo, um mandato que traga resultado e que traga soluções para as nossas demandas.

ET – O senhor faz parte da maior bancada da Casa Legislativa, o União Brasil, partido do governador Wilson Lima. Como tem sido a atuação e o papel da bancada nas articulações da Casa Legislativa?

Thiago Abrahim – Nós estamos trabalhando de forma harmônica, logicamente, que independente. Os poderes são harmônicos, mas independentes e procurando dar condições para que o governador possa executar o seu trabalho, fazer aquilo que a população espera e o poder legislativo fiscalizando, cobrando e fazendo indicações. Então, estamos dando apoio nesse sentido à base do governo para que possamos ter melhorias e ter os serviços atendidos e bem executados com qualidade.

ET – Como o senhor planeja o seu futuro na política? Pretende disputar outros cargos nas próximas eleições?

Thiago Abrahim – Necessário que nós possamos primeiramente pensar nesse mandato. Estamos iniciando uma carreira política e que a gente possa fazer um mandato voltado para atender as soluções para que o nosso povo reconheça e que a gente possa deixar o nosso nome, a nossa contribuição junto ao estado do Amazonas, deixando um legado, uma contribuição que realmente melhore e traga efetividade nas políticas públicas. Quanto ao nosso futuro, é preciso ter cautela. Vamos deixar as coisas andarem, acontecerem, e que o povo defina lá na frente o que vai ser melhor, se a gente deve continuar, se a gente deve mudar de cargo ou se a gente deve parar por aqui.

