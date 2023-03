Thiago Abrahim apresenta requerimento para construção de escola em Nhamundá (AM)

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) falou, nesta quinta-feira (23), na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), sobre os problemas que os estudantes da comunidade São Sebastião do Corocoro, localizada no município de Nhamundá, a 379 quilômetros de Manaus, têm enfrentado com o fenômeno das terras caídas. Para ajudar a região, o parlamentar apresentou o requerimento nº 829/2023 para a construção de uma nova escola.

“Desta tribuna, faço uma reivindicação em nome do município de Nhamundá a quem eu tenho um carinho muito grande. É referente à comunidade de São Sebastião do Corocoro, que vem sofrendo por conta do desmoronamento em função da cheia dos rios e está em perigo iminente. A escola está sem condições de uso. É uma triste realidade”, disse Abrahim.

O deputado do União Brasil também solicitou, junto à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino no Amazonas (Seduc), para que a escola seja construída em alvenaria.

“Estamos apresentando um requerimento à Seduc para fazer a construção de uma nova escola para dar condições para que os alunos possam exercer o seu direito de estudar e para que os professores tenham um ambiente saudável. A informações que nós temos é que a escola a ser construída será uma escola de madeira e solicitamos que a Seduc olhe com atenção e com carinho e faça uma escola tão bonita quanto tinha antes”, concluiu.

