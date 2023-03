Iranduba recebe edição do Turismo em Movimento

Workshop de turismo sustentável, orientação empresarial, regularização e atendimento para o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) estão entre as atividades do “Turismo em Movimento” que serão levadas, na primeira semana de abril, nos dias 4 e 5, para o município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Iranduba (AM) – Workshop de turismo sustentável, orientação empresarial, regularização e atendimento para o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) estão entre as atividades do “Turismo em Movimento” que serão levadas, na primeira semana de abril, nos dias 4 e 5, para o município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

A ação do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), estimula a economia, por meio do turismo, conforme explicou o presidente do órgão, Gustavo Sampaio.

“Nossa maior missão é desenvolver o turismo, tanto na capital quanto no interior do estado. O turismo é um vetor econômico muito importante, que podemos aliar à sustentabilidade e gerar renda”, disse o presidente.

Sampaio ressalta o apoio dos órgãos parceiros na ação. “Os operadores do turismo têm a oportunidade de se regularizar, de buscar orientação e financiamento, tudo no mesmo lugar”, pontuou o presidente.

Programação

O atendimento será concentrado no Polo Uniasselvi, na rua Abacaxi, 702, bairro Alto, em Iranduba, a partir das 9 horas. Entre as ações previstas para o primeiro dia de “Turismo em Movimento” estão o Workshop Turismo Sustentável, reunião com o Conselho Municipal de Turismo, visitas técnicas e ação de regularização no Cadastur.

“No Workshop, por exemplo, abordaremos temas como as competências do estado e município, a estruturação e comercialização do destino e vamos apresentar os cases de sucesso com empreendedores locais”, adiantou o presidente.

Na quarta-feira (05), os atendimentos do Cadastur continuam, assim como os bancos parceiros, órgãos licenciadores e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que receberão os empreendedores turísticos para fornecer orientação empresarial.

Outro destaque é o treinamento da Polícia Turística do Amazonas (Politur). Os oficiais bilíngues fornecem orientações para o efetivo local com o objetivo de inibir qualquer tipo de crime contra turistas nacionais ou estrangeiros em viagens pelo estado.

Cronograma da ação

4 de abril: 9h às 12h – Workshop Turismo Sustentável ; 14h – Reunião com o Comtur; 15h – Visitas Técnicas; Ação Cadastur (9h às 16h)

05 de abril: 9h às 12h e de 14h às 16h – Atendimentos (Cadastur, bancos parceiros, órgãos licenciadores e Sebrae); 9h às 12h – Treinamento Politur

