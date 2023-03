Rapper manauara ‘Pinheiru’ lança o single ‘Trakinas Freestyle’ depois de dois anos em hiato

Manaus (AM) – Após mais de dois anos de hiato, o rapper manauara Giovani Pinheiro, o “Pinheiru”, retorna a cena artística amazonense com o single “Trakinas Freestyle”. Lançada na última quarta-feira (22), a música está disponível nas principais plataformas digitais.

O tempo afastado da música se deu por conta de uma fatalidade. Pinheiru é integrante do grupo musical Mawato, e produzia os sons no estúdio do amigo e também rapper, Viegaz. Em 2020, o local pegou fogo, queimando todo o equipamento de gravação e também o ânimo dos músicos.

“Perdemos tudo. Até músicas já produzidas. Depois disso, desanimamos, mesmo querendo muito fazer música. Com o tempo, comprei alguns equipamentos e voltei a produzir, do jeito que dava. Hoje, graças a Deus e as pessoas que me ajudaram, voltamos a lançar um som”, conta.

Agora, em outro momento, Pinheiru busca retornar à rotina de criação. É nesse embalo que surge “Trakinas Freestyle”, um Boom Bap que une sonoridade e um rio de referências.

“Minhas inspirações são várias. Musicalmente falando, Trakinas Freestyle tem muito da dupla Febre 90’s, que bebe na Golden Era mas ainda sim é atual. Porém, nas letras dos meus sons tem outras coisas. Referência a samba, videogame, desenho. Um pouco de tudo que faz parte do meu universo”, destaca.

Trabalhos futuros

Com a reinserção na música, Pinheiru não pretende produzir somente rap. Entre os caminhos para o futuro, as referências locais e outros estilos musicais são o que norteiam as vontades do artista manauara.

“Eu tenho vontade de fazer muita coisa. Me inspiro em referências locais, como no Kurt Sutil fazendo show com banda, trazendo a galera do grupo dele (Aposse92). Mas também quero produzir outros ritmos, como samba, rock. Um pouco de tudo!”

A discografia do músico também pode ser ouvida no Youtube, através do link: http://bit.ly/MawatoDiscografia. Assinada pelo produtor musical Diego Mac, “Trakinas Freestyle” está disponível agora no Itunes, Amazon Music, Spotify, Deezer, Tidal, Youtube, TikTok e etc.

