“Tubones Coral” comemora dez anos com turnê pelo Amazonas

Manaus (AM) – O Tubones Coral, projeto de extensão da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), completará dez anos em 2023. Para celebrar a data, o grupo iniciará, no mês de abril, a “Turnê 10 anos Tubones Coral”, que percorrerá oito municípios do Amazonas. A primeira apresentação será no dia 1º de abril, às 20h, no Ginásio Arnaldo Coimbra, na avenida Castelo Branco, em São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus).

Fabio Carmo Plácido Santos, coordenador do projeto e professor da UEA, explica que o Tubones nasceu para colocar em prática o que é ensinado nas aulas do curso de Música. “A intenção era praticarmos uma atividade pedagógica. Mas, com o tempo, percebemos que esse grupo poderia fazer parte de várias atividades que acontecem na universidade, como colação de grau, ou fazendo a parte cultural dos eventos”, informa.

Hoje, o grupo conta com 16 integrantes, sendo 11 trombones tenores, dois trombones baixos, uma tuba e dois percussionistas. As programações agendadas do Tubones Coral acontecerão em São Gabriel da Cachoeira, (1º de abril); Tabatinga (20 e 21 de maio); Itacoatiara (10 e 11 de junho); Manaus (13 de junho); Presidente Figueiredo (17 e 18 de junho); Manacapuru (08 e 09 de julho); Parintins (15 e 16 de agosto); e em Tefé (22 e 23 de julho).

“Comemoramos 10 anos do Tubones em 2023. A data oficial é dia 13 de junho, mas iniciaremos uma turnê com uma série de concertos em vários municípios do Amazonas. Ela culminará com um evento no dia 13 de junho para celebrar esses 10 anos do projeto de extensão Tubones Coral. O projeto leva música regional, popular brasileira e clássica aos quatro cantos do estado. Serão sempre dois concertos: um na unidade ou em algum espaço do município, e outro no domingo, em uma igreja da cidade”, explica o coordenador.

Apresentações e repertório

O Tubones ficou marcado nas apresentações institucionais da UEA, principalmente na tradicional divulgação do resultado do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). “O Tubones, na verdade, já é da casa! Faz toda a parte artística e cultural da UEA. É bem interessante porque o momento dos resultados é de imensa alegria e euforia. E o Tubones está lá, fazendo parte da vida de muita gente. Mas ele também faz-se presente em outras atividades como, por exemplo, o Seminário de Metais. Este é um evento consolidado na universidade, com o apoio da Fapeam.”

O repertório do grupo é erudito, mas há o repertório popular como as toadas dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. “Tocamos Amazonas Moreno, Porto de Lenha, Festa da Raça, Saga do Canoeiro, entre outras músicas que atraem o público”, finaliza o professor Fabio Carmo.

*Com informações da assessoria

