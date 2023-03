Sessão premium para o ‘Espetáculo de Páscoa RUACH’ em Manaus

Manaus (AM) – Após esgotar as quatro sessões do dia 9 de abril, a igreja Chama Church anuncia e convida para a sessão premium do Espetáculo de Páscoa “RUACH”, a história sempre ouvida contada de uma forma jamais imaginada, que vai ocorrer no dia 14 de abril, às 20h, na sede da igreja, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, número 922, núcleo 5, Cidade Nova, próximo ao Shopping Sumaúma, Zona Norte da cidade.

O espetáculo “RUACH” contará a jornada do Espírito de Deus, desde a criação até os reflexos que a morte e ressurreição de Cristo. As inscrições para participar do evento foram abertas na sessão premium e tem vagas limitadas. Para se inscrever basta acessar o link no endereço: https://www.even3.com.br/ruach-sessao-premium/

O evento envolve mais de 400 artistas. A proposta desta edição é que a montagem explore todo o espaço físico da igreja para que as pessoas se sintam dentro da história.

De acordo com o presidente da Chama Church, Richard Mattos, mais de 3,5 mil pessoas estão sendo aguardadas neste ano. Ele acrescenta que nesta edição muitas novidades podem ser esperadas pelo público.

“RUACH era uma palavra hebraica utilizada no antigo testamento para ‘vento’, ‘sopro’, ‘espírito’. Então, contaremos toda a trajetória do Espírito de Deus desde a criação até os reflexos que a morte e ressurreição de Cristo trouxeram no derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Vai ser inédito, poderoso, impactante e muito emocionante. Um espetáculo de luzes, efeitos especiais, dança, música que prometem fazer o público participar e serem impactados pela história de Jesus”, enfatiza.

Programação

A programação conta com apresentações em duas datas: no dia 9 de abril em quatro horários: 8h, 11h, 16h e 19h, e no dia 14 de abril às 20h. Para a apresentação do dia 9 abril todas as sessões são gratuitas e já foram esgotadas. Para o dia 14 de abril, ainda há vagas disponíveis e o valor da entrada é R$ 30. A arrecadação será utilizada para realizar uma confraternização entre todos os voluntários envolvidos.

Além da apresentação presencial, a igreja fará a gravação e o lançamento do espetáculo em formato de filme “RUACH”, com potencial de alcance incalculável e em breve lançado por todo Brasil.Para mais informações sobre o Espetáculo de Páscoa presencial da Chama Church, entre em contato no número (92) 98404-5474, ou por meio das redes sociais no @chamachurch.

*Com informações da assessoria

