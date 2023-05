Programa “Brilha Amazonas” leva energia limpa a comunidades turísticas

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima participou da solenidade de lançamento do programa “Brilha Amazonas”, na tarde desta sexta-feira (5), no parque rio negro no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. O programa tem como objetivo fortalecer o turismo de comunidades que não têm acesso a energia, através de placas de energia solar.

Uma parceria do Governo do estado com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que tem como proposta distribuir 253 kits de painéis solares para comunidades que têm o turismo como fonte de renda, até o segundo semestre de 2023, gerando energia renovável.

Participaram do evento representações das comunidades indígenas Sibiá, Tuyuka, Tatuyo e Tatuyo, o presidente da empresa Amazonastur, Gustavo Sampaio e secretários do Estado.

Durante coletiva, o governador declarou que o programa é um avanço para o investimento de novos consumos de energia limpa, preservando o meio ambiente e diminuindo os gases do efeito estufa.

“Nós estamos caminhando para uma nova matriz energética, a gente está investindo em energia renovável, daqui 20, 30 anos nós provavelmente não teremos os combustíveis fosseis. Há uma necessidade do mundo fazer uma transição energética”, pontuou.

A energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol. Essa fonte de energia pode ser utilizada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica. Por ser considerada uma energia considerada limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais eficientes em obtenção energética.

Wilson afirmou que essa entrega é uma forma de levar dignidade para comunidades, dando a possibilidade de receberem pela primeira vez, fonte de luz elétrica.

“Estamos fazendo uma entrega que tem dois significados importantes, o principal deles é levar dignidade para essas comunidades, é dar a possibilidade de um cidadão que está em uma comunidade dessa, poder trocar o motor a diesel por uma placa de energia solar. Pra outras comunidades, que estão recebendo essas placas de energia solar, significam ter pela primeira vez na sua comunidade a energia elétrica, significa se livrar da lamparina”, disse.

Um dos comunitários, integrante da etnia Tatuyo, Pycó de 22 anos, afirmou que o projeto auxiliou na questão de sustentabilidade e na iluminação da comunidade em que vive.

“Esse projeto nos ajuda bastante na questão da sustentabilidade e iluminação das moradias que nós temos e trabalhamos com o turismo. Nós ganhamos essa oportunidade de ter placas solares que vão ajudar na iluminação principalmente da maloca, onde é o local que recebemos os turistas e tiramos nosso sustento. Além de ajudar bastante na questão do uso de aparelhos eletrônicos na comunidade. “, afirmou.

A captação da energia solar pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares.

O jovem indígena Tatuyo declarou também que as comunidades estão em período de desenvolvimento e ter o compromisso do governo auxilia no desenvolvimento.

“Como nós estamos num tempo que está se desenvolvendo bastante ter esse compromisso com o governo e fazer parte desses projetos nos alegra muito, porque estamos nos sentindo representados pelo governo, recebemos essa ajuda e agradecemos bastante. O projeto vai trazer uma abundância na questão de energia sustentável e estamos muito felizes com isso.”, pontuou.

O termo de credenciamento dos interessados em participar do projeto foi assinado no dia 16 de fevereiro, pelo governador Wilson Lima, no município de São Sebastião da Uatumã (a 247 km de Manaus).

“Nós estamos vindo aqui para entregar os primeiros kits de energia solar para tirar o gerador de energia elétrica, que consome combustível. A placa solar é uma fonte de energia renovável. Nós precisamos apenas da luz solar, que a gente tem no Amazonas de sobra” disse o governador Wilson Lima no evento.

Para participar da inscrição, os interessados em adquirir o kit de energia solar devem preencher os critérios do edital do chamamento, que está no site da Amazonastur, onde poderá solicitar até cinco placa solares. Para aquisições de mais de um kit, deverá ser um projeto justificando a necessidade, assinado por engenheiro eletricista responsável.

Energia limpa

O projeto vai utilizar dos painéis fotovoltaicos que também podem ser chamados de placas solares fotovoltaicas, que são dispositivos que convertem a luz do sol em energia elétrica compostos por celular solares.

Já em painéis fotovoltaicos e nas usinas heliotérmicas, a luz solar é convertida em energia elétrica e térmica. Já no aquecimento solar, a luz solar é convertida em energia térmica.”

