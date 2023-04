Projeto fortalece atendimento de saúde para população indígena de Manaus

Manaus (AM) — No mês em que se celebra o Dia Nacional dos Povos Indígenas (19 de abril), a Prefeitura de Manaus dá início a um projeto para fortalecer a saúde indígena na capital amazonense. A primeira ação da iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, ocorreu na quinta-feira (20), na Associação dos Índios Kokama Residentes em Manaus (Akim), no bairro Puraquequara, Zona Leste, onde equipes da Semsa ofertaram serviços e atendimentos de saúde.

A ação na Associação Kokama incluiu atendimentos médicos e de enfermagem, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), vacinação contra Covid-19, auriculoterapia, exame de escarro para tuberculose, além de palestras de educação em saúde e apresentações culturais. O projeto, que terá duração de 10 meses, visa beneficiar um total de 28 comunidades indígenas de Manaus, com foco na Atenção e Educação Permanente em Saúde.

A iniciativa cumpre um papel importante de ampliar o acesso dos povos originários aos serviços de atenção básica de saúde, como assinala a chefe da Divisão de Promoção de Equidade às Populações Vulneráveis da Semsa, Ana Mádria Fonseca. Ela destaca ainda o papel das parcerias interinstitucionais nesse trabalho.

“São muito importantes essas articulações interinstitucionais para nos ajudar a fortalecer essas ações voltadas a essas populações vulneráveis. A comunidade fica distante de algumas de nossas unidades, e por isso a nossa equipe de saúde vem também diretamente à comunidade, ofertar in loco os serviços da Semsa. Isso é importante porque leva a saúde onde ela deve chegar, em todo o território, a todas as populações”, afirma.

O vice-presidente da Cáritas, padre Alcimar Araújo, destaca a importância de uma maior atenção à saúde indígena em Manaus, e conta que a entidade e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) – que financia o projeto, ao lado da Iniciativa de Novos Parceiros, Ampliando Parcerias em Saúde (NPI Expand) e a SITAWI Finanças do Bem – chegaram à Semsa buscando parcerias para desenvolver ações nesse sentido.

“Essas ações são superimportantes porque a Covid-19 ainda não terminou, infelizmente ainda estamos em perigo. Por isso a Cáritas, em parceria com a Usaid, procurou a Semsa para essa tarefa, que é importantíssima. E é muito bom estarmos na primeira comunidade das 28 que estamos acompanhando, fazendo essa primeira ação. Estamos aqui com alegria e apostando que a partir dessa ação a gente consiga desenvolver todo o projeto”, declara.

A cacica Maria do Socorro, da etnia Kokama, expressou satisfação em receber a ação da Semsa e da Cáritas na comunidade, apontando que as famílias integrantes da associação vivenciam muitos desafios no acesso à saúde.

“A gente é só gratidão pelos benefícios que eles trazem para nós, como indígenas daqui de Manaus. É um benefício, pois é muito custoso para nós chegar até o posto de saúde, principalmente por causa do transporte. Eles vindo aqui é melhor, porque a gente sabe que a dificuldade é grande de sair daqui”, diz.

Alcance

Para atender as 28 comunidades indígenas que compõem o público-alvo do projeto, a Semsa vai envolver equipes de profissionais dos cinco Distritos de Saúde (Disa) da secretaria – Rural, Norte, Leste, Oeste e Sul. Por sua vez, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus assegura o apoio logístico para as atividades, como explica a diretora do Disa Leste, Rosângela Castro.

“Aqui no Disa Leste temos 21 comunidades indígenas, e em todas elas promovemos ações de saúde, trazendo médicos, vacinação, medicação, todos os atendimentos para prevenção e promoção da saúde. Nesses eventos, a Cáritas patrocina a condução e alimentação das equipes para que possamos desenvolver as ações de saúde, e fazem também um trabalho de humanização, facilitando a interação com os povos das comunidades indígenas”, disse.

Além da Associação Kokama, a comunidade Jurupari, no bairro Tarumã-Açu, e a Associação Kokama, no Gilberto Mestrinho, receberam ações em parceria da Semsa e Cáritas. Ainda neste mês, as equipes da secretaria visitarão também as comunidades indígenas Mura, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores; Waikiru, no Tarumã-Açu; Tatuyo, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, na margem esquerda do rio Negro; Maloca Bayaroá, no Lago Azul; Centro Cultural Lua Verde, no Cidade de Deus; Kokama, no bairro do Céu; e Wotchimaücü, no Cidade de Deus.

Outras ações

Em celebração ao Dia dos Povos Indígenas (19 de abril), a Semsa vem promovendo também ao longo deste mês ações de saúde nas comunidades indígenas situadas na Zona Oeste. Na quarta-feira (19), adultos, crianças e idosos indígenas moradores do Parque das Tribos e das comunidades Waikiru e Y’Apyrehyt, todas na Zona Oeste, receberam atendimento médico e de enfermagem, testagem rápida para IST/HIV, vacinação para Influenza, além de roda de conversa, marcação de exames e consultas via Sistema de Regulação (Sisreg), e apresentações culturais.

As equipes do Disa Oeste também levaram serviços de saúde às comunidades Nações Indígenas, Associação Indígena Unindo as Etnias (Aiue) e Jurupari. Na terça-feira (25), a programação chega à comunidade Waikiru, no bairro Tarumã, que vai receber atendimentos de enfermagem, vacinação e roda de conversa.

*Com informações da assessoria

