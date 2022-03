Comunidade indígena da RDS do Tupé recebe maratona aquática

Manaus (AM)– Acontece no próximo dia 13 de março o maior desafio de águas abertas da região Norte, o “Rio Negro Challenge Experience”, a partir das 8h, na comunidade dos tatuyos, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, a 35 quilômetros da capital amazonense.

Além da maratona aquática, os atletas da competição, terão uma experiência única após o evento, que inclui um passeio turístico com visitação ao núcleo indígena, degustação da culinária local, passeio de barco que vai contemplar interação com botos, pesca de pirarucu, e visita a um dos maiores espetáculos da natureza, o Encontro das Águas.

O evento esportivo recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Para o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, além de desenvolver o esporte em Manaus, a competição ajuda na divulgação da cidade como polo de atividades do turismo esportivo.

“O Rio Negro Challenge é considerado o maior desafio em águas abertas da região Norte, e a determinação do prefeito David Almeida é para fomentarmos esse tipo de evento que incorpora o esporte à natureza, incentivando o turismo esportivo em Manaus”, destacou Oliveira.

O organizador do evento, Pierre Gadelha, comentou sobre a emoção de poder proporcionar essa nova experiência aos nadadores de Manaus e de outros Estados brasileiros que sempre prestigiam os eventos promovidos pela Associação Aquática Amazonas.

“O Rio Negro Challenge vem mais uma vez inovando e traz desta vez o Rio Negro Challenge Experience, uma maneira de você unir tradição, natureza, esporte e turismo. A prova vai ser na comunidade indígena dos tatuyos. Então, além de todo o contato com a natureza, os atletas terão a oportunidade de conhecer a cultura indígena, a tradição desse povo que é tão rica”, observou o organizador.

Sobre o desafio

A prova denominada Tatuyus 2022 será realizada em percurso de 2 km de natação, delimitado através de boias e/ou embarcações. O tempo limite para realização da prova é de 1h30min.

Não será permitido o uso roupa de neoprene, que trata-se de um tecido composto por uma borracha sintética — pode ser mais fina do que nas roupas de mergulho — que recebe tratamento de malha, sendo adaptado às necessidades da rotina. O Neoprene dá um toque suave e ajuda a malha obter mais elasticidade do que já possui.

O participante que necessitar de acompanhamento deverá comunicar previamente a organização do evento, para fins de avaliação e deliberações dos critérios de participação do acompanhante.

Uma das novidades da prova é a liberação do uso de boias de segurança. Será permitida a utilização de boia de segurança individual estritamente por motivos de segurança, desde que esta não ofereça nenhuma vantagem quanto a flutuablidade, contato ou interferência de outros participantes, sendo condicionada ao informe oficial e prévio à organização do evento.

Serão premiados com troféus, os três primeiros colocados na categorial geral, divididos em masculino e feminino. Os três primeiros colocados por categoria receberão medalhas especiais e todos os participantes que concluírem a prova receberão uma medalha de participação.

*com informações da assessoria



Fotos: Alcides Netto / Rio Negro Challenge e Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

