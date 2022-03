Majestic BJJ Chalenge reúne os melhores do Jiu-Jitsu com lutas 100% profissionais

Manaus (AM) – Para difundir e popularizar uma das mais celebradas artes marciais – o Jiu Jitsu, o Majestic BJJ Challenge acontece no dia 5 de março, às 19h, no Teatro Manauara.

O evento de luta agarrada – com e sem kimono – vai reunir os melhores atletas e tem como luta principal, o amazonense Mica Galvão (Melqui Galvão JJ/Fight Sports) que enfrenta o paulista Gabrel Costa ( Guigo Jiu-Jítsu).



De acordo com o organizador do evento, João Paulo Vieira, as lutas são de cunho profissional e terão alcance mundial por serem transmitidas por meio do pay-per-view.

“O Majestic BJJ Challenge é muito importante para o segmento, assim como para Manaus e o Amazonas, porque é o primeiro evento de lutas casada no Estado a ser realizado em teatro. Primeiro evento da história de lutas casadas do Amazonas que teremos no card que terá luta infantil, luta adulto, luta master, 100% profissional, e inclusive luta feminina. E tudo isso vai ser transmitido para o mundo todo”, destaca.



Pré-eventos



Um treino aberto foi realizado no dia 3 de março, onde o público terá o primeiro contato com os lutadores e organizadores. E no dia 4 de março será a pesagem e a encarada dos atletas, no Novotel Manaus.



“A programação do evento principal ainda terá atração musical, com referências aos bois garantido e caprichoso. Fotos com os atletas. É um evento para família, pois tem hora para começar às 19h e hora pra terminar, às 23h. Além de ajudar inclusive no turismo da nossa cidade“, afirmou João Paulo Vieira.



Ingressos



O público poderá participar do Majestic BJJ Chalenge presencialmente. Os ingressos podem ser encontrados nas Lojas Megatuji e Loja Dr. Guaraná, em quatro faixas:



• Cadeira simples: R$ 100,00

• Coliseu simples: R$ 120,00

• Coliseu vip: R$ 150,00

• Mesa: R$ 600,00



O evento também será transmitido através do pay-per-view: www.acessoaoshow.com/majestic/ por R$ 59,90.

