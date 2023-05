David Almeida se reúne com presidentes da Abraciclo e da Caloi para novos investimentos

Manaus(AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu, na tarde desta terça-feira, (16), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, representantes do polo de duas rodas da Zona Franca de Manaus (ZFM) para estudar novos investimentos que ajudem a desenvolver o setor na capital amazonense.

Entre os presentes, estavam o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e diretor-executivo de Relações Institucionais da Honda no Brasil, Marcos Bentos, e o vice-presidente da Abraciclo e presidente da Caloi, Cyro Gazola.

“É sempre um prazer receber o Marcos e o Cyro, que são parceiros da Prefeitura de Manaus, para uma conversa e discutir novos investimentos para a nossa cidade. Na nossa gestão, sempre buscamos soluções inteligentes para os problemas que encontramos em Manaus, como, por exemplo, a construção da nova ciclovia da Ponta Negra, que iniciará ainda neste mês e vai estimular a prática esportiva. Essa obra e a total recuperação das vias do Distrito Industrial foram elogiadas pelo setor. Tenho certeza de que essa troca de ideias só resultará em bons frutos para Manaus”, afirmou Almeida.

Reunião na busca de investimentos para Manaus Foto: Divulgação

Presidente da Caloi e uma das principais referências brasileiras na indústria de duas rodas, Cyro Gazola fez questão de ressaltar os investimentos realizados pela gestão municipal para expandir a estrutura cicloviária da cidade, resultando, assim, em novas oportunidades para o deslocamento e lazer da população.

“É um prazer estar aqui junto com o nosso time, resgatando com o prefeito David Almeida conversas que tivemos há mais de um ano, e fico feliz de ver a expansão da estrutura cicloviária de Manaus. É uma oportunidade para toda população de Manaus, pois essa estrutura permite lazer, deslocamento e interação com as famílias. Além disso, o prefeito indicou que tem a oportunidade de ampliar para outras áreas, além da Ponta Negra, essas ciclovias. Então, saímos daqui felizes, de ver essa oportunidade que será muito reconhecida por toda comunidade de Manaus”, enfatizou Gazola.

Vale destacar que o polo de duas rodas é um dos carros-chefes da ZFM. De acordo com a Abraciclo, apenas no primeiro trimestre deste ano, a indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial produziu quase 135 mil unidades.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura e Sindicato dos Rodoviários chegam a acordo e evitam greve no transporte coletivo

Lula recebe o presidente eleito do Paraguai

Wilson Lima e David Almeida anunciam cerca de R$ 100 milhões para água e rede de esgoto