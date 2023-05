Wilson Lima e David Almeida anunciam cerca de R$ 100 milhões para água e rede de esgoto

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima (UB) e o prefeito David Almeida (Avante) anunciaram investimentos de cerca de R$ 100 milhões para ampliar o abastecimento de água e cobertura de rede de esgoto em Manaus. Nesta terça-feira (16), o gestor estadual assinou um Termo de Cooperação Técnica, juntamente com a Prefeitura de Manaus e a concessionária Águas de Manaus para execução das obras, que vão beneficiar mais de 8,1 mil famílias das zonas sul e leste de Manaus.

Serão implantados 48 quilômetros de rede de esgoto e seis elevatórias, interligadas a uma Estação de Tratamento de Esgoto, que será construída em uma área doada pelo Governo do Amazonas. Mais de 6,8 mil residências passarão a contar com coleta e tratamento de esgoto. Os investimentos no abastecimento de água vão atender mais de 1,3 mil domicílios.

“Isso é importante porque a gente avança numa pauta que é muito cara para o Brasil e, sobretudo, para a Amazônia, que é a questão do saneamento básico. A gente tem um reflexo imediato na questão da saúde, principalmente das crianças e dos idosos”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima.

“Eu quero agradecer, governador, em nome da população da cidade de Manaus, o seu olhar para a cidade, o seu olhar voltado para o bem-estar de quem mora na grande metrópole de Manaus, a capital da Amazônia. Nós estamos unidos para melhorar a qualidade de vida do povo da cidade de Manaus”, afirmou o prefeito de Manaus, David Almeida.

Prosamin+

As obras de saneamento básico anunciadas hoje estão inseridas no Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e vão contemplar toda a área de abrangência do programa – no trecho do Igarapé do Quarenta, que se inicia nas proximidades da alça de retorno da avenida Manaus 2000, no bairro Japiim, zona sul, até a Comunidade da Sharp, na zona leste.

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo, falou sobre a importância do projeto. “Esse convênio vai garantir que a prefeitura de Manaus receba as obras de água e esgoto que serão executadas por meio do Prosamin+. O Estado vai construir seis elevatórias e vai interligar essa estrutura a uma estação de esgoto que será construída pela concessionária em um terreno doado pelo Governo do Amazonas”.

Além de especificar a área de abrangência das obras de saneamento, o Termo de Cooperação Técnica também prevê a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico do Prosamin+.

“Quando a gente fala de saneamento nós estamos falando que é prevenção sobre saúde corretiva. É agir na ponta, é agir para não proliferar doenças. Com certeza o saneamento é o maior investimento que pode ser feito para o meio ambiente, para a garantia do futuro do meio ambiente”, ressaltou Diego Dal Magro, diretor-presidente da Águas de Manaus.

Fazem parte do termo, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), que coordena as ações do Prosamin+ e que faz parte da estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb); a concessionária Águas de Manaus; e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município (Agemam).

A assinatura do termo ocorreu durante vistoria aos trabalhos de construção de um complexo viário na avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) com a rua Barão do Rio branco, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

