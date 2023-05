Prefeitura e Sindicato dos Rodoviários chegam a acordo e evitam greve no transporte coletivo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus impediu a greve no sistema de transporte coletivo prevista para esta quarta-feira, (17). A decisão de suspender a paralisação ocorreu após conversa entre o prefeito de Manaus, David Almeida, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givanci Oliveira, que decidiram que o sistema funcionará normalmente nesta quarta-feira.

Os trabalhadores haviam aprovado, na última sexta-feira, (12), a greve geral depois de não chegarem a um consenso com o Sinetram para o reajuste salarial de 12% para os trabalhadores do setor.

No fim da tarde de hoje (16), o Prefeito David Almeida, ligou para o presidente do sindicato dos trabalhadores rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, e pediu para o diretor sindical suspender a greve por esse momento, e marcaram uma reunião para a próxima quinta-feira.

“O Prefeito David Almeida me ligou, e pediu para que nesse momento, nossa direção do sindicato suspendessem o movimento grevista que aconteceria amanhã. Diante do grande prestígio que o prefeito tem conosco e com nossa categoria, decidimos atender seu pedido, solicitamos para nos reunir amanhã, porém o prefeito está em viagem marcada para Brasília hoje a noite, então ficamos de nos reunir na próxima quinta-feira 18/05. Deixo bem claro que não quero prejudicar os usuários do transporte coletivo de nossa cidade, a greve é nosso último recurso, e sempre que houver meios para resolver nossas pautas no diálogo, faremos, mas se não houver, aí vamos para a greve” disse Givancir.

Uma nova reunião foi agendada com os representantes dos sindicatos dos trabalhadores e patronais na próxima quinta-feira, (18), com a presença do prefeito e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

A Prefeitura de Manaus enfatiza seu compromisso em garantir o pleno funcionamento do transporte de passageiros na cidade. O diálogo e a busca por soluções consensuais são prioridades na gestão municipal, visando o bem-estar da população e a manutenção dos serviços essenciais. A nova rodada de negociações representa uma oportunidade para que todas as partes envolvidas possam encontrar um entendimento que atenda aos interesses de ambas as partes.

A administração municipal continuará empenhada em buscar soluções que promovam a melhoria das condições de trabalho dos profissionais do transporte coletivo, assim como a qualidade do serviço oferecido à população de Manaus.

*Com informações da assessoria

Manaus oferece 50 vagas em curso para artistas e produtores culturais

Wilson Lima e David Almeida anunciam cerca de R$ 100 milhões para água e rede de esgoto

Feirantes do São Francisco receberão novos equipamentos, anuncia David Almeida