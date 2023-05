Corpo de homem é achado em rua na Zona Norte de Manaus

De acordo com informações de testemunhas, os moradores pensaram primeiro que o homem estivesse dormindo no local

Manaus (AM) – O corpo de um homem identificado como Leandro Oliveira da Silva, 33 anos, foi encontrado no início da noite desta segunda-feira (22), na Travessa Cesareia, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a princípio, moradores pensavam que o homem estivesse dormindo no local, mas quando foram vê quem estava ali, perceberam que o rapaz não estava respirando e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte da vítima.

A perícia criminal também esteve no local do fato e constatou somente algumas escoriações nas pernas de Leandro. Por esse motivo, no registro de ocorrência do Instituto Médico Legal consta “morte a esclarecer”.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

