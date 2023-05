Adolescente é morto a tiros em garupa de moto na Zona Leste de Manaus

De acordo com a polícia, a vítima estava na garupa de uma moto, quando foi atingida por tiros disparados por homens que passaram em um carro

O adolescente Jaison Rocha da Conceição, de 16 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (21), na rua Terra Preta, bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela mãe da vítima, o adolescente estava na garupa de uma motocicleta, quando foi atingido com três tiros por homens que passaram em um carro. Um dos disparos acertou a cabeça de Jaison, e outros dois atingiram as costas.

A vítima teve a morte confirmada ainda no local do crime, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Leia mais

Adolescente morre após ser baleado em tiroteio durante partida de futebol no AM

Adolescente morre após ataque a tiros no Mutirão

Família de adolescente morto em guerra de facções pede justiça em Manaus