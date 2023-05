De janeiro a abril, Alerta Mulher recebeu 57 acionamentos para emergências

Manaus(AM)- O aplicativo “Alerta Mulher” recebeu 57 acionamentos para atendimento de emergência relacionado à violência contra a mulher, entre os meses de janeiro e abril deste ano. O aplicativo foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), através do Departamento de Tecnologia da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O aplicativo é destinado às mulheres que foram vítimas de violência ou de ameaça, sendo monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Para realizar o cadastro, a vítima deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e apresentar durante o processo de cadastro. O sistema foi elogiado pela Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que esteve em Manaus, em abril deste ano, e conheceu o atendimento diretamente do Ciops.

De acordo com o Cabo Luiz Ricardo, coordenador do Ciops, a resposta aos acionamentos pelo botão de alerta tem que ser rápida, por isso os atendentes são treinados e orientados a seguir um protocolo para atender a esse tipo de ocorrência.

“Esses atendimentos são feitos preferencialmente por uma equipe da Sejusc, sendo em parceria com a Secretaria de Segurança para atender mulheres que têm medida protetiva ou fizeram a solicitação na justiça. A Sejusc ao mandar o agente aqui para o Ciops, passa por um treinamento nas delegacias junto à utilização desse sistema e, aqui, promovemos os ajustes técnicos em relação ao atendimento”, explicou.

A educadora social da Sejusc, Raimunda Santos, que realiza os atendimentos por meio do Sistema, destaca que os atendimentos têm que ser rápidos e o aplicativo monitora a vítima por meio de um sistema de GPS, que ajuda a polícia até em caso de perseguição ou fuga.

“Quando o agressor chega próximo da vítima ela aperta um botão que emite o alerta no nosso computador e acionamos imediatamente a viatura da área, com um sistema de monitoramento via GPS da localização da vítima sempre atendendo em tempo real. A resposta costuma ser imediata”, relatou a educadora e atendente do Sistema.

Como usar

A vítima pode baixar o aplicativo no sistema Android, por meio do Google Play Store. O “Alerta Mulher” permite que a vítima já cadastrada envie fotos e áudios. As informações são recebidas pela equipe de monitoramento do Ciops, que aciona uma viatura para atender a ocorrência.

*Com informações da SSP

Leia mais :

Homens são presos por envolvimento em mortes de rivais no interior do AM

Corpo de homem é achado em rua na Zona Norte de Manaus

Polícia do Rio prende garotas de programa suspeitas de golpe que levou à morte de chileno