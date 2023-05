Centro de ensino celebra Dia da Indústria com capacitações, em Manaus

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (25), é comemorado o Dia da Indústria, data criada para homenagear Roberto Simonsen, que é considerado o patrono da indústria nacional, pois teve um grande papel na consolidação do parque industrial do Brasil. Para celebrar a data, o Centro de Ensino Literatus realiza mais uma edição da Jornada da Indústria.

“É uma oportunidade para os alunos participarem de debates e capacitações buscando melhorias para o setor industrial”, afirma a mantenedora do Literatus, Elaine Saldanha.

Após o surgimento da Covid, Elaine destaca que a indústria tem um papel fundamental na economia do país, isso porque ela é a responsável por cerca de 20% do PIB nacional. Dessa forma, é um dos setores que mais gera empregos no Brasil.

“Profissionais mais capacitados, que cumpram as metas e busquem soluções inovadoras, são fundamentais para o crescimento no setor industrial”, enfatizou a mantenedora do Literatus.

Jornada da Indústria

O evento oferecerá nos dias 25 e 26 uma programação com rodas de conversa sobre o mercado de trabalho para os cursos técnicos em mecânica, eletrotécnica e automação.

Minicursos para alunos e público externo também serão oferecidos durante a jornada. No dia 26, ocorre capacitações: Programação de Inversor de Frequência, e Noções de Metrologia (Paquímetro e Micrômetro). Os minicursos acontecem no horário da manhã e da noite. Mais informações pelo WhatsApp: 92 3584-1925.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Suframa participa de evento sobre empreendedorismo no Amapá

Prefeitura busca regularizar áreas da Suframa ocupadas irregularmente em Manaus

Consultor de carreira revela os segredos para se sair bem em uma entrevista de emprego